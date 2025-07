Keith McAllister acompanhava sua esposa, Adrienne Jones-McAllister, que realizava um exame para avaliação de uma lesão no joelho.

Um homem de 61 anos morreu após ser violentamente puxado por uma máquina de ressonância magnética em uma clínica de imagem nos Estados Unidos. O caso ocorreu em 16 de julho no Nassau Open MRI, em Westbury, Long Island, enquanto Keith McAllister acompanhava sua esposa, Adrienne Jones-McAllister, que realizava um exame para avaliação de uma lesão no joelho.

De acordo com informações da polícia e relatos da mídia local, Keith entrou na sala de exames carregando uma corrente metálica de aproximadamente 9 kg — item que, segundo a família, ele usava regularmente para exercícios físicos. O técnico responsável teria permitido sua entrada, mesmo com o objeto metálico, ignorando o protocolo de segurança que proíbe a presença de metais em áreas com campos magnéticos intensos.

Assim que Keith se aproximou da máquina, a força do campo magnético o atraiu brutalmente, resultando em um trauma grave. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu e morreu no dia seguinte.

Em entrevista à emissora News 12 Long Island, Adrienne, abalada, relatou os momentos de desespero em que viu o marido ser arrastado pela máquina. “Ele ficou mole nos meus braços. Eu implorei para desligarem tudo. Essa imagem ainda pulsa na minha mente”, contou.

Segundo familiares, Keith permaneceu preso ao equipamento por quase uma hora antes que a corrente pudesse ser removida. Uma campanha no GoFundMe foi criada para ajudar Adrienne a lidar com as consequências emocionais e financeiras da tragédia.

A clínica já era conhecida pelo casal, que havia feito exames no local anteriormente. Adrienne afirma que o mesmo técnico já havia visto a corrente sendo usada por Keith em ocasiões anteriores. “Ele sabia o que era. Isso nunca deveria ter acontecido.”

A Food and Drug Administration (FDA), agência que regula o uso de equipamentos médicos nos Estados Unidos, alerta que campos magnéticos gerados por aparelhos de ressonância podem se tornar perigosos caso não sejam seguidos protocolos rigorosos de triagem e segurança. A entrada de objetos metálicos em salas de MRI pode causar acidentes fatais — como esse.

As circunstâncias do caso estão sendo investigadas. Até o momento, o Nassau Open MRI não se pronunciou oficialmente. Especialistas em radiologia e segurança hospitalar afirmam que episódios como esse são raros, mas totalmente evitáveis, desde que as normas sejam corretamente aplicadas.

