Subestações da Equatorial Goiás viram telas para arte urbana com o projeto Goiás em Cores

Goiânia, julho de 2025 – Estão abertas, até 31 de julho, as inscrições para o Goiás em Cores, projeto que vai transformar subestações de energia em murais artísticos em nove municípios goianos. Uma iniciativa patrocinada pela Equatorial Goiás, via o Programa Lei Goyazes.

Artistas visuais de todo o estado poderão se inscrever, por meio de chamamento público, para participar da intervenção artística nas cidades de Alexânia, Anápolis, Araçu, Caldas Novas, Goiânia, Jataí, Morrinhos, Planaltina e Rio Verde. O objetivo é valorizar a arte urbana e os artistas que poderão utilizar esses espaços com obras que expressem a identidade cultural local e promovam um diálogo sensível com o território e sua população.

Além dos murais, o projeto se destaca pelo engajamento com a comunidade, oferecendo oficinas gratuitas de grafite em cada cidade participante. As atividades visam incentivar o desenvolvimento de talentos locais, principalmente, entre jovens, fortalecendo uma cultura artística sustentável e acessível. “É uma grande satisfação para a Equatorial Goiás patrocinar uma ação que une arte, educação e transformação social. O Goiás em Cores é mais do que um projeto visual, ele promove pertencimento, valoriza talentos locais e reforça o compromisso com as comunidades onde atuamos”, destaca a gerente corporativa de Responsabilidade Social do Grupo Equatorial, Kézia Marques.

http://fluirexperiencias.com. br . A ação tem como objetivo revitalizar os espaços com obras que representem a identidade cultural local e desperte conexões com a comunidade. Para mais informações e inscrições, os interessados devem acessar o site oficial

Sobre o Goiás em Cores

A realização do Projeto Goiás em Cores é da Fluir Experiências, em parceria com o Instituto Fluir, com Bruno Roberto Ribeiro na Coordenação de Comunicação, Tiago Alchuffi na Coordenação de Logística e os produtores Ítalo Fernandes e Laís Silva. A coordenação executiva do projeto é de Gabrielle Carvalho, com produção de Anne Borges.