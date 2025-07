Shopping em Goiânia promove dia de testagem para hepatites virais

Dados do Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais divulgado pelo Ministério da Saúde em julho do ano passado, mostram que entre 2020 e 2023 foram 785.571 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Destes, 171.255 (21,8%) são referentes a hepatite A, 289.029 (36,8%) a hepatite B, 318.916 (40,6%) a casos de hepatite C, 4.525 (0,6%) casos de hepatite D e 1.846 (0,2%) casos de hepatite E. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais é em 28 de julho e busca chamar a atenção da população para as doenças.

Como forma de aproximar as pessoas para entender melhor sobre a enfermidade, o Órion Business & Health Complex realiza na próxima segunda-feira (28), das 9h às 17h, no Shopping Órion, no Setor Marista, um dia de testagens gratuitas para a população. A ação é em parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e contará com 500 testes disponíveis para as hepatites B e C, que são as mais comuns no Brasil, além de orientações acerca dessas doenças.

Cerca de 15 minutos depois do teste o resultado fica pronto e aqueles que tiverem positivado para alguma das enfermidades receberão encaminhamento para unidades de saúde especializadas para o devido acompanhamento. Quem desejar também poderá realizar testagem para detectar HIV e sífilis. “O Órion Complex é um empreendimento cujo carro-chefe é a saúde e acreditamos que ações como essa são fundamentais para a população”, destaca o síndico do complexo, Leopoldo Gouthier.

O Órion Business & Health Complex realiza na próxima segunda-feira (28) um dia de testes gratuitos para hepatites virais

Divulgação Órion Complex