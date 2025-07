Preso por um “i”: o erro que custou a liberdade de um inocente

Por Gabriel Goes

Imagine ser arrancado da sua casa, da sua rotina, do convívio com a sua família, e colocado atrás das grades, acusado de um crime horrível que você jamais cometeu. Agora imagine que tudo isso aconteceu por causa de uma única letra — um “i” a mais no seu nome. Parece absurdo? Pois foi exatamente o que aconteceu com Jabson Andrade da Silva, um eletricista de 56 anos morador da Zona Norte de São Paulo. Ele passou mais de uma semana preso injustamente por conta de um erro grotesco na grafia do nome do verdadeiro acusado, que sequer morava no mesmo estado. Este caso não só choca pela violência da injustiça, mas também escancara falhas perigosas no nosso sistema de Justiça, que precisa urgentemente de revisão e responsabilidade.

O erro de grafia que virou sentença

Tudo começou com um mandado de prisão expedido na Bahia, onde o verdadeiro acusado,

Jabison Andrade da Silva, era investigado por um grave crime de estupro de vulnerável. No

entanto, o documento judicial foi emitido com erro de grafia e acabou recaindo sobre Jabson,

que jamais teve qualquer envolvimento com o caso. A única semelhança entre os dois era o

nome parecido. O sistema que deveria checar com rigor CPF, filiação, data de nascimento ou

mesmo o estado de residência falhou de forma absurda. E por causa disso, um homem inocente

foi algemado, encarcerado e colocado para viver dias de terror.

A prisão injusta e o sofrimento na cadeia

Jabson foi preso no dia 7 de julho e levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de

Pinheiros, onde passou oito dias de sofrimento. Segundo o próprio eletricista, ele sequer teve

tempo de entender o que estava acontecendo. Os agentes o trataram com frieza e violência,

como se já estivesse condenado. Ele relatou que foi empurrado, coagido a tirar a roupa e

forçado a dormir no chão. Tudo isso sem direito a um julgamento, sem qualquer espaço para

defesa. Ele só soube qual era a acusação quando já estava atrás das grades. “É enlouquecedor”,

disse em entrevista ao G1. Essa experiência não deixou apenas marcas físicas, mas profundas

feridas emocionais que nenhum pedido de desculpas poderá apagar.

Falhas sistêmicas e a ausência de checagem

O que mais assusta nesse caso é a facilidade com que o erro foi cometido. A ordem de prisão

foi emitida sem a devida conferência dos dados essenciais. Ninguém verificou o CPF ou a

filiação. O mandado de prisão apenas levava o nome grafado com “i”, e isso foi suficiente para

que a polícia paulista fosse atrás da pessoa errada. Como informou o advogado João Valença,

do VLV Advogados, mandados de prisão devem obrigatoriamente conter identificação

completa e precisa do acusado, e a ausência desses dados compromete a legalidade da própria

ordem.

Não houve tentativa de cruzar os dados com bancos nacionais, nem de contatar a defesa.

Esse tipo de descuido mostra que o problema não está apenas na emissão do mandado, mas

também na forma como os sistemas de Justiça e segurança pública se comunicam — ou deixam

de se comunicar. Enquanto Jabson sofria em São Paulo, o verdadeiro acusado continuava

foragido na Bahia.

O impacto na vida de um inocente

O dano causado por esse erro vai muito além do tempo de prisão. Jabson relatou que perdeu

trabalho, passou a ser visto com desconfiança pelos vizinhos e sentiu sua saúde mental abalada.

Um dos piores efeitos de uma prisão injusta é o estigma social, que permanece mesmo após a

liberdade. As pessoas ainda olham torto, ainda se perguntam se “não havia algo de errado”. É

o tipo de dano moral e psicológico que dificilmente pode ser revertido. E mais: o trauma de

passar pela cadeia, ser tratado como criminoso, viver com medo e humilhação, permanece por

muito tempo. Não há indenização que compense essa ferida.

A ausência de responsabilização

Até o momento, não houve responsabilização direta pelos erros cometidos. A Polícia Civil da

Bahia, que deveria localizar o verdadeiro Jabison, não confirmou se o acusado foi encontrado.

A Justiça, por sua vez, revogou o mandado de prisão contra Jabson, mas não se pronunciou

oficialmente sobre o equívoco. O caso revela um sistema lento, desorganizado e que pouco se

preocupa em corrigir suas próprias falhas. A ausência de responsabilização dá margem para

que novas injustiças aconteçam, deixando o cidadão à mercê de um erro administrativo a

qualquer momento. Quando o Estado não reconhece seu erro e não se compromete com a

reparação, ele reafirma a impunidade institucional.

O caso de Jabson Andrade da Silva é mais do que um erro judicial: é um alerta urgente sobre a

fragilidade do sistema de Justiça brasileiro. A prisão injusta de um homem trabalhador por

causa de uma simples letra mostra que qualquer cidadão pode ser vítima de arbitrariedades

quando os órgãos públicos falham em sua missão básica: a de proteger os direitos

fundamentais. É preciso exigir que os procedimentos de verificação de mandados de prisão

sejam revistos, que haja cruzamento obrigatório de dados, e que o erro humano seja minimizado

por mecanismos de checagem mais rigorosos. Acima de tudo, é necessário garantir que

ninguém mais perca sua liberdade — e sua dignidade — por causa de um descuido do Estado.

Porque justiça de verdade só existe quando ela é feita com precisão, humanidade e

responsabilidade.

