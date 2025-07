O NÃO uso do cinto de segurança faz mais uma vítima, desta vez na zona rural de Caiapônia

O sinistro ocorreu depois que o motorista cochilou ao volante enquanto levava a família para um velório em Iporá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava presa à porta traseira do lado do passageiro e já não apresentava sinais vitais quando a equipe chegou ao local.

O óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado.

Os outros ocupantes do veículo tiveram f3rimentos leves. Segundo os sobreviventes, a família saiu do interior de São Paulo para participar do velório do avô do motorista. Durante o trajeto, porém, o homem acabou dormindo, o que o levou a perder o controle da direção.

O veículo saiu da pista e capotou diversas vezes até parar em uma lavoura, às margens da rodovia. O impacto deformou a estrutura lateral do carro, prendendo a gestante às ferragens. No momento do impacto, a jovem não usava o cinto de segurança.

