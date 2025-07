Senadora bolsonarista detona Eduardo Bolsonaro: “moleque”

Por Guilherme Levorato/Brasil 247/MSN

A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) subiu o tom contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o responsabilizou diretamente pelo uso de tornozeleira eletrônica imposto a Jair Bolsonaro (PL). Durante declaração pública na terça-feira (22), ela classificou a conduta do deputado licenciado como “um abuso” tanto contra o ex-presidente quanto contra o Brasil, e o chamou de “moleque”, informa o jornal O Globo.

Senadora se mostrou muito incomodada com a postura de Eduardo diante das negociações com o governo de Donald Trump, dos Estados Unidos. Ela criticou especialmente a tentativa recente do parlamentar de se desvincular do tarifaço anunciado por Washington, após ter se apresentado como interlocutor das tratativas.

“É um abuso o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos EUA. Com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Ele falou em vários, vários, vários vídeos, dizendo que era ele que estava negociando, que ia ter tarifa sim. De que adianta mudar agora? Está gravado”, disparou Buzetti.

Tentativa de recuo de Eduardo - Na véspera, segunda-feira (21), Eduardo Bolsonaro deu entrevista ao podcast Inteligência Ltda, na qual adotou um novo tom ao falar sobre a imposição de tarifas comerciais dos EUA ao Brasil. Ele alegou que sua atuação visava apenas sanções individuais contra ministros do Supremo Tribunal Federal — em especial Alexandre de Moraes — e que a decisão de ampliar a retaliação econômica teria partido exclusivamente de Donald Trump.

“Sempre trabalhei para sanções individuais”, afirmou Eduardo, alegando que o tarifaço foi uma decisão autônoma da Casa Branca.

No entanto, a tentativa de se dissociar da medida contrasta com falas anteriores do próprio parlamentar. Há cerca de três semanas, ele havia comemorado o anúncio de Trump como uma confirmação do trabalho que vinha conduzindo: “apenas confirmou o sucesso na transmissão daquilo que vinham apresentando”, declarou na ocasião.

Apoio a Bolsonaro em 2022 - Margareth Buzetti é suplente do atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), e assumiu o mandato no Senado após a nomeação dele. Em 2022, ela apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial.

Clique aqui e veja vídeo