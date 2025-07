Edital de licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros

Mineiros - Goiás

Sobre o município

Sobre Mineiros - Goiás Mineiros é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, Região Centro-Oeste do país. Localizado no sudoeste goiano a 420 km de Goiânia, 500 km de Cuiabá e 550 km de Campo Grande e 650 km de Brasília. Em seu município se encontra a maior área do Parque Nacional das Emas. Mineiros tem uma população de 70.081 (2022), e foi fundado em 31 de outubro de 1938 (86 anos).

Ver mais notícias