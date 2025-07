Rumo abre processo seletivo para o Programa de Estágio 2025

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do país, iniciou o processo seletivo para o Programa de Estágio 2025. A empresa oferece vagas nas unidades operacionais e administrativas, localizadas nos estados do Paraná, Mato Grosso e São Paulo.



O processo seletivo é composto por quatro etapas principais: inscrições, testes online, painel com gestores e entrevistas. Para se candidatar, os estudantes devem estar matriculados nos cursos de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo, com conclusão prevista entre julho de 2026 e julho de 2027, além de ter disponibilidade para uma jornada de seis horas diárias.



A concessionária está em busca de novos talentos que tenham o perfil inovador, colaborativo, resiliente e com pensamento ágil. As oportunidades disponíveis estão abertas para todas as pessoas, independentemente da identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, religião, etnia ou raça, idade, neurodiversidade, status de deficiência ou cidadania.



"Nós oferecemos um ambiente de trabalho equalitário, dinâmico e de muito aprendizado, que contribui para o desenvolvimento das competências necessárias para o crescimento dos estudantes e do negócio", afirma Débora Bizerra, gerente de Atração de Talentos e Marca Empregadora da Rumo.



Os estagiários selecionados participarão de um programa de desenvolvimento estruturado em duas frentes:

Capacitação Técnica: treinamentos voltados para as atividades da rotina de trabalho.

treinamentos voltados para as atividades da rotina de trabalho. Networking com a liderança: encontros com lideranças de diferentes áreas para ampliar a visão sobre a empresa.

Para participar do processo, o candidato deve acessar o site Link



Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do país e oferece soluções logísticas eficientes, seguras e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administramos mais de 13 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.



A base de ativos é formada por 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. São mais de 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 10 terminais de transbordo ao longo da malha e 6 terminais nos principais portos brasileiros. Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, somos a única empresa brasileira do setor de logística a compor o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, além de compor a carteira do ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.