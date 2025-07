Natação na vida adulta:

Especialista explica como a prática pode ser uma aliada no controle do peso, na melhora da autoestima e até no combate à insônia

A natação é um esporte que convida adultos a redescobrirem a piscina como um espaço de saúde, bem-estar e superação. Embora menos popular do que atividades como corrida ou musculação, a natação se destaca por ser uma atividade completa, segura e com impacto positivo não só no corpo, mas também na mente.

Segundo Tamiris Frazão, professora do curso de Educação Física da Estácio, os benefícios da natação para adultos vão muito além do condicionamento físico. “A água reduz o impacto nas articulações, o que torna a atividade ideal para quem sente dores nos joelhos, quadris ou coluna, ou está acima do peso”, explica.

Além disso, a prática regular melhora o condicionamento cardiovascular e respiratório, fortalece a musculatura de forma equilibrada e contribui para o controle de peso. “A natação trabalha praticamente todos os grupos musculares e estimula também a coordenação motora e o equilíbrio, aspectos essenciais para manter a autonomia com o passar dos anos”, afirma Tamiris.

A especialista lembra que, apesar de ser uma atividade segura, alguns cuidados são importantes antes de começar, como a avaliação médica, principalmente para quem tem condições crônicas, e a adaptação progressiva, com aulas específicas para iniciantes. A presença de instrutores capacitados e ambientes seguros também é essencial, especialmente para quem tem medo da água ou não sabe nadar.

Do ponto de vista emocional, os efeitos são igualmente significativos. “A água proporciona uma sensação de leveza e relaxamento, além de estimular a liberação de endorfinas, que melhoram o humor e reduzem o estresse”, explica Tamiris. O foco necessário na respiração e nos movimentos também ajuda a aliviar a mente das preocupações do dia a dia.

Entre os benefícios relatados por praticantes estão: melhora da ansiedade, aumento da autoestima e até uma melhor qualidade do sono. “À medida que a pessoa progride, sente-se mais capaz, o que contribui para uma vida mais ativa e feliz”, completa a professora.