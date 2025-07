Especialistas explicam por que Goiás se tornou o segundo estado a receber mais moradores no Brasil

Goiânia, a capital do estado, atrai muitos moradores de outros locais do País Divulgação Prefeitura de Goiânia

De acordo com dados do último Censo do IBGE, o estado recebeu mais de 186 mil novos residentes, o que representa o segundo maior saldo migratório do país nos últimos anos. Crescimento populacional coincide com forte expansão imobiliária na região metropolitana de Goiânia

Com o segundo maior saldo migratório registrado entre 2017 e 2022, Goiás recebeu em cinco anos 186.827 novos residentes, quantidade maior que a população da maioria dos 246 municípios goianos - somente a capital mais seis cidades no estado têm população maior do que o saldo migratório.

Um dos principais destinos dos migrantes foi a capital e a região metropolitana - esta última registrou, conforme dados do último Censo de 2022, foi a concentração urbana que mais cresceu no País em 12 anos, um salto de 18,9%. Não por acaso, Goiânia se consolidou como o terceiro maior mercado de imóveis do país. Em termos de número de lançamentos e valorização imobiliária, a capital goiana só fica atrás das cidades São Paulo e Rio de Janeiro.

E o que atraiu pessoas para o estado? Para Ricardo Teixeira (foto), especialista imobiliário e sócio-diretor da URBS, um dos maiores grupos imobiliários do Centro-Oeste, os números confirmam o que os players do mercado imobiliária já haviam percebido no dia a dia, um aumento grande na demanda imobiliária da Grande Goiânia, muito por conta da qualidade de vida e das oportunidades que a região oferece para pessoas que para cá se mudam.

“Basta ver, por exemplo, na área de serviços médicos, em que nossa capital é referência para uma grande parte do Brasil. Não é à toa que nos últimos anos atraímos para cá um hospital de alta complexidade que leva a marca da rede Albert Einstein. Você tem também um estado que é referência em qualidade de segurança pública, tem escolas de alta qualidade seja na rede privada ou na pública. Tudo isso são atrativos que Goiás e Goiânia têm”, destaca o especialista.

Ricardo Teixeira explica que a maior parte desses imigrantes se fixaram na Grande Goiânia, porque a região,por sua importância econômica, naturalmente guarda o maior número de oportunidades de trabalho e de negócios. Mas ele lembra que outras grandes cidades goianas, têm experimentado nos últimos anos, uma significativa expansão imobiliária. “Você tem por exemplo, cidades como Anápolis e Catalão, que já recebem empreendimentos modernos e da mesma envergadura dos que são construídos em Goiânia”, lembra o especialista.

Emprego e moradia

Segundo números do IBGE, só entre 2019 e 2023, Goiás registrou um crescimento do seu Produto Interno Bruto (PIB) acumulado de 15%, quase que o dobro do índice nacional para o mesmo período, de 8,7%. Mesmo com uma pandemia no meio do caminho, o estado registrou entre 2019 e 2023, 320 mil empregos formais, um incremento de 21,2%, e mais, o rendimento dos trabalhadores em Goiás cresceu 9,9%, enquanto a média brasileira foi de 1,4% para o período. Por trás desses números da economia goiana estão milhares de famílias que se estabelecem aqui no estado, em busca de melhores condições de trabalho, mas também à procura de acesso a melhores serviços públicos de saúde, educação e segurança.

A facilidade para conquistar trabalho formal e aumento da renda com salários melhores, fazem com que essas famílias vindas de estados consigam se estabelecer no estado em pouco tempo, demandando, portanto, mais moradias, o que aquece especialmente o segmento de moradias, entre elas, as financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Só em 2024, ano em que o programa de habitação fechou com um recorde 605.538 unidades habitacionais financiadas e outras 93.044 subsidiadas diretamente pelo governo federal, Goiânia e sua região metropolitana contrataram 14.220 unidades habitacionais pelo programa, sendo o quarto maior número entre as capitais.

Oportunidade de negócios

Além de emprego, o estado também atraiu pessoas que vieram em busca de boas oportunidades de negócios. Aparecida de Goiânia, por exemplo, é a cidade da região metropolitana de Goiânia, que mais cresceu economicamente, segundo dados da própria prefeitura da cidade, em pouco mais de uma década (entre 2010 e 2021) o PIB da cidade cresceu quase 200% (192%) e número de empresas ativas saltou de seis mil para 60 mil.

“Goiás é um estado que tem registrado nos últimos anos um crescimento econômico bem acima da média nacional, seja pelo seu agronegócio forte, ou por outros setores que também oferecem grandes oportunidades. Temos, portanto, um movimento, em especial para a região metropolitana de Goiânia, de atração de grandes e médios empreendedores que trazem para o nosso estado seus negócios ou abrem novas frentes de negócios e aqui se estabelecem. E sim, esse público, que percebe que o estado tem um alto nível de qualidade de vida, seja no quesito saúde, segurança, lazer e infraestrutura geral, de fato demanda produtos imobiliários com maior valor agregado”, explica Camila Alcântara, diretora comercial e de relacionamento com o cliente da FGR Incorporações.

A incorporadora especializada na projeção e construção de condomínios horizontais de alto e médio padrão, que só em Aparecida de Goiânia já tem nove empreendimentos entregues ou em obras. A empresa também mira seus investimentos para outra parte promissora da região metropolitana de Goiânia, a divisa entre a capital e Senador Canedo, que segundo o IBGE registrou em 12 anos crescimento populacional de 84,33%. “Só nessa região [de Senador Canedo] já entregamos seis empreendimentos, temos outros quatro em obras e recentemente lançamos um de alto padrão, o Jardins Grécia, que foi 100% comercializado só no seu lançamento. Para nós isso é um indicativo que o mercado imobiliário da Grande Goiânia, está se expandindo sim, seja no segmento econômico ou alto padrão”, afirma Camila.

Para Camila Alcântara (foto), diretora comercial da FGR Incorporações, um importante diferencial da Grande Goiânia, que faz com que seu mercado imobiliário cresça, tanto em relação ao número de lançamentos quanto na valorização de seu metro quadrado, é o fato de ser uma região metropolitana que felizmente teve desenvolvimento urbano mais ordenado do que em outras pelo país a fora. “Goiânia e as cidades que formam sua região metropolitana são muito bem interligadas, graças a grande obras viárias que trouxeram acesso rápido para todos cantos da cidade. Costumo dizer que na Grande Goiânia não se tem mais nada longe, porque você tem acesso fácil. Você pode, por exemplo, está em Senador Canedo e em menos de dez minutos de carro está no Flamboyant, que é o maior shopping da capital. Você pode estar em Aparecida de Goiânia, e por meio de vias importantes, como a BR 153 e a Av. São Paulo, chegar às regiões do Setor Bueno e Marista, em Goiânia, também em menos de dez minutos”, descreve Camila Alcântara.