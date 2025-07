Como o Uruguai virou referência global em pecuária de alto valor e rastreabilidade

Como um país com pouco mais de 3 milhões de habitantes conseguiu transformar sua carne bovina em um produto premium, rastreável, sustentável e valorizado em mais de 70 mercados internacionais? Essa foi a pergunta que guiou a missão técnica ao Uruguai realizada pela Agrotravel, com apoio do Sebrae-RR. A experiência reuniu produtores e técnicos em uma imersão prática pelas principais instituições, fazendas modelo e frigoríficos do país — revelando uma cadeia de produção onde estratégia, controle e identidade andam juntos.

A jornada percorreu Montevidéu e o interior do país, com visitas ao Instituto Nacional de Carnes (INAC), à Associação Rural do Uruguai (ARU), a propriedades de ciclo completo, confinamentos e à planta industrial da Minerva Foods. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a rastreabilidade obrigatória e individual de 100% do rebanho, vigente desde 2006. Cada animal é monitorado com brincos eletrônicos do nascimento ao abate, com dados centralizados no sistema nacional SNIG.

“O que impressiona no Uruguai não é o tamanho da produção, mas a clareza estratégica. Eles sabem exatamente o que estão vendendo: um produto ético, controlado e com história”, destaca Fábio Torquato, fundador da Agrotravel e responsável pela curadoria da missão.

Esse nível de controle e organização permite ao Uruguai acessar nichos cada vez mais exigentes. Um bom exemplo é a certificação Never Ever 3, apresentada pela ARU — entidade que representa 75% do rebanho nacional por meio de 45 sociedades de criadores. A certificação atesta a ausência de hormônios, antibióticos e alimentação com subprodutos de origem animal, algo ainda raro no mercado brasileiro.

Outro destaque foi a visita à planta da Minerva Foods em Montevidéu, com capacidade para abater até 1.800 cabeças por dia. A empresa mostrou como atua de forma integrada com os produtores, oferecendo assistência técnica, padronização de critérios e programas de certificação. Só no Uruguai, a companhia investiu cerca de US$ 65 milhões nos últimos 20 anos, impactando mais de 5 mil pecuaristas. A unidade industrial também adota tecnologias de ponta, como currais antiestresse inspirados nas pesquisas de Temple Grandin e sistemas de classificação de carcaças por raio-X, que medem a gordura com precisão milimétrica.

A logística também surpreendeu. O Porto de Montevidéu, com calado de 13 metros e em expansão para 14, opera de forma totalmente automatizada, com agendamento digital de caminhões e integração com a malha ferroviária que liga o interior produtivo à exportação. O transporte de gado em pé, por exemplo, segue protocolos rigorosos e apresenta mortalidade média de apenas 0,03% durante o trajeto marítimo.

Encerrando a missão, os participantes participaram de uma oficina prática de churrasco uruguaio — um momento simbólico que reforçou a cultura da carne como um ativo econômico. No Uruguai, a carne não é apenas alimento, é identidade nacional. E essa conexão entre produto, território e reputação é parte do diferencial que o país exporta.

“Eles não exportam só carne. Exportam uma história, um jeito de produzir e uma imagem de país limpo e confiável. É isso que encanta o mercado internacional”, conclui Torquato.

A missão técnica mostrou que, mesmo com estrutura mais enxuta, o Uruguai construiu uma reputação de excelência baseada em rastreabilidade, certificações, logística eficiente e relações sólidas entre produtores, indústria e governo. Para o Brasil, os aprendizados são valiosos: investir em rastreabilidade individual, fomentar certificações de mercado, fortalecer a relação técnica entre indústria e campo, e valorizar a carne como ativo cultural e econômico.

“O Brasil tem escala e é um grande exportador. O caso de sucesso do Uruguai certamente pode nos trazer aprendizados de como agregar ainda mais valor para nossos produtos, com inteligência e reputação. O Uruguai não tem volume, mas tem um posicionamento muito claro — e está colhendo os frutos disso”, finaliza Torquato.