LUCIA AMELIA DO PRADO RAMOS

CPF/CNPJ: 718.072.921-34

FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.

Torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a

Licença Ambiental de Lucia Amélia do Prado Ramos, para atividade Extração de Cascalho, localizada

no endereço: GO 184, KM23, A DIR 1KM, Jataí - GO.