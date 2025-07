Quais os melhores municípios para construir uma nova vida e investir em Goiás?

Por Paulo Roberto Belém/Portal 6

O último levantamento sobre migração territorial do Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Geografia (IBGE), deu a Goiás a vice-liderança, com um saldo de 186.827 brasileiros nascidos em outra unidade da federação vivendo no estado.

O indicativo pode influenciar a vinda de outras pessoas para as terras goianas, sendo que um dos pensamentos para os futuros moradores diz respeito a qual cidade vir.

Nesse sentido, o Portal 6 lista os melhores municípios de Goiás com possibilidades para aqueles que querem “recomeçar a vida”, considerando o levantamento da Eureka Comunicação, que avalia condições e médias de bem-estar das localidades.

Localizada no Sudeste Goiano, Catalão tem, atualmente, cerca de 115 mil habitantes e se destaca pelo comércio, serviços e industrialização. Uma das montadoras de veículos instaladas em Goiás está por lá, que unida a outras, fortalecem o setor na cidade.

Jataí

Foto do município de Jataí. (Foto: Reprodução)

Uma das cidades polo da região Sudoeste de Goiás, Jataí tem seus 105 mil moradores e tem como ponto forte a localização estratégica com uma das melhores logísticas do país, cortado por três rodovias federais fazendo a ligação do município aos quatro cantos do país, fazendo também ligação direta com os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, favorecendo conexões com importantes centros urbanos. Também é um local de oportunidades para quem quer se instalar e investir no estado. Outro dado importante sobre Jataí, é o município que mais tem Doutores, proporcionalmente, no Brasil devido as instituições de ensino superior, como UEG - Universidade do Estado de Goiás, IFG - Instituto Federal de Goiás, Universidade Federal de Jataí, sem contar as instituições privadas que oferecem os mais diversos cursos como arquitetura, engenharia civil, agronômica e florestal, enfermagem, veterinária entre outras.

Parque Ecológico Diacuy

Para quem quer investir, Jataí conta com excelente formação de mão-de-obra como medicina, engenharias como elétrica, agronômica, civil, florestal, elétrica, logística, tecnologia em alimentos.

Outro dado super importante que coloca Jataí no topo dos investimentos, recursos hídricos, tanto no subsolo quanto em mananciais de água corrente, tendo nas proximidades da área urbana os rios Claro, Doce, Paraíso, Ariranha e Bonsucesso (nesse em particular é onde está o localizado parque aquático Jatahy Termas Parque, o Hotel Bonsucesso e em futuro próximo a Colônia de Férias do Sistema S, o SESC), na área urbana os córregos Jataí, Da Pulga, Do Tatú, Açude e Diacuy.

Com relação a qualidade de vida Jataí tem um dos maiores índices de IDH.

Rio Verde

Rio Verde fica na região Sudoeste (Foto: Prefeitura de Rio Verde)

A principal cidade do Sudoeste Goiano, Rio Verde, com seus 225 mil habitantes, vem em uma crescente em indicadores sociais e econômicos. Ligada ao agro, a cidade possui várias empresas do setor e mais recentemente, uma específica anunciou de R$ 2,5 bilhões para a construção de uma refinaria, o que deve gerar 3 mil empregos.

Mais ao Sul Goiano e tendo como atrativo o Rio Paranaíba, Itumbiara é uma cidade consolidada da região, abrigando pouco mais de 107 mil pessoas. O município é próximo à divisa com Minas Gerais e tem cartela de serviços consolidados, além de ser pujante, industrialmente falando.

Segundo o mesmo levantamento, Anápolis e Goiânia também constam como as melhores em qualidade de vida, destacando-se por serem de médio e de grande porte, respectivamente, fator considerando para a vinda de moradores.

Itumbiara

Vista aérea de Itumbiara. (Foto: Reprodução/YouTube)

Mais ao Sul Goiano e tendo como atrativo o Rio Paranaíba, Itumbiara é uma cidade consolidada da região, abrigando pouco mais de 107 mil pessoas. O município é próximo à divisa com Minas Gerais e tem cartela de serviços consolidados, além de ser pujante, industrialmente falando.

Segundo o mesmo levantamento, Anápolis e Goiânia também constam como as melhores em qualidade de vida, destacando-se por serem de médio e de grande porte, respectivamente, fator considerando para a vinda de moradores.

Fonte: Portal6

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!