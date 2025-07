Jataí é um “arquipélago” político no estado.

Por Antonino Queiroz

Nosso prefeito, durante a campanha foi caçar confusão lá em Aparecida de Goiânia com o prefeito eleito Leandro Vilela, que é primo do futuro governador de Goiás, fechou as portas do município com o atual governo do estado e ainda de quebra é contra o governo federal.

Nota zero em articulação política, confirmando que Jataí se transformou em uma ilha política.

Enquanto isso as boas notícias vindas dos vizinhos, "além mar", com suas novidades, quatro grandes novidades, para quem não sabe, Catalão está recebendo 4 bilhões em investimentos da Mitsubishi a qual vai gerar mais de 3 mil empregos entre diretos e indiretos, Rio Verde 2 bilhões e meio em investimentos em uma das maiores plantas de etanol a partir do milho, Mineiros 200 milhões em uma agroindústria de biofertilizantes, e para completar, Iporá vai receber em agosto próximo uma comitiva japonesa para acertos de exploração de terras raras no município o que vai transformar aquele município.

Assim, nós jataienses, olhamos para todos os lados e vemos que realmente estamos em um arquipélago político. Desta forma vamos vivendo nessa "ilha" chamada Jataí, ainda, acreditando nas promessas vazias de que um barco redentor venha nos resgatar.