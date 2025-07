Governo de Goiás atrai investimento japonês para produção de fertilizante ecológico em Mineiros 

Por: Lucas Freitas/RB

Japão, um projeto inovador que pretende instalar em Goiás uma planta de produção de fertilizante ecológico. A startup japonesa Tsubame BHB, em parceria com a empresa brasileira Atvos, vai implantar a iniciativa no município de Mineiros, no Sudoeste goiano. O projeto deve receber mais de R$ 200 milhões em investimentos.

A tecnologia, apresentada à comitiva goiana no segundo dia da missão internacional, utiliza o bagaço da cana-de-açúcar para produzir amônia aquosa verde, uma alternativa sustentável aos fertilizantes nitrogenados convencionais, que são derivados de combustíveis fósseis. O objetivo é fortalecer a cadeia nacional de fertilizantes e reduzir a dependência brasileira de importações nesse setor estratégico para o agronegócio.

Inovação e sustentabilidade no campo

Caiado destacou o protagonismo de Goiás ao atrair tecnologias de ponta com responsabilidade ambiental. “Esse projeto é um exemplo claro de como o estado está se tornando referência em inovação agroindustrial. Unimos tecnologia e sustentabilidade para aumentar a produtividade de forma consciente”, afirmou.

De acordo com a Tsubame, a proposta está alinhada à economia circular e à descarbonização da produção agrícola no Brasil. A nova planta será construída na Usina de Etanol Morro Vermelho, em Mineiros, e deve gerar cerca de 90 empregos diretos. A previsão é que a unidade comece a operar em 2028.

O CEO da Tsubame, Koji Nakamura, acredita que o impacto do projeto vai além das fronteiras goianas. “Tenho certeza de que este projeto nasce em Goiás, mas terá um futuro promissor para todo o país. A agricultura precisa dessa amônia verde para continuar evoluindo”, disse.

A tecnologia desenvolvida pela empresa japonesa já vem sendo testada desde 2019 e utiliza um catalisador inovador que permite a produção de amônia em condições de baixa temperatura e pressão, garantindo segurança, eficiência e menor impacto ambiental.

Fonte: RB