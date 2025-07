Rota Verde orienta sobre trânsito durante obras de Goiânia a Itumbiara

A Rota Verde Goiás Concessionária de Rodovias alerta o motorista que utiliza suas rotas, pela BR-060 de Goiânia a Rio Verde; e BR-452, de Rio Verde a Itumbiara, de interdições localizadas de pista para obras programadas. Até domingo, 20, o cronograma de serviços prevê várias frente de trabalho ao longo do trecho.

A principal atenção é na BR-452, onde os reparos emergenciais, previstos em diferentes pontos por toda sua extensão, podem exigir a mobilização do sistema Pare e Siga. Nesta modalidade, o trânsito flui por uma faixa em sentidos alternados. A recomendação é sempre dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho e seguir os comandos dos homens-bandeiras. Em caso de parada, jamais descer do veículo para observar a movimentação de máquinas e trabalhadores.

Os mesmos serviços estão programados para a BR-060, mas as intervenções no pavimento pelo trecho, duplicado, terão estreitamento de pista, devidamente sinalizado.

Conserva

Em ambos os trechos rodoviários, a Rota Verde Goiás seguirá com o cronograma de conserva. As frentes de trabalho executarão a manutenção de viadutos, roçada e capina na faixa de domínio, manutenção de placas, defensas metálicas e guarda-corpos de viadutos.

No dia 20 de julho, equipes estarão concentradas no canteiro central e na faixa da esquerda, em ambos os sentidos, da BR-060, em Indiara. Do km 250 ao 255, está programada a manutenção do sistema de iluminação no perímetro urbano.

Os trabalhos ocorrem diariamente das 7h às 17h. A programação pode ser alterada em função das condições climáticas. As obras e manutenção da faixa de domínio são realizadas pela concessionária dentro do período do Plano de 100 Dias, pacote inicial de intervenções com foco nos pontos considerados prioritários de melhorias nos 426 quilômetros administrados pela Rota Verde a partir de 29 de abril.