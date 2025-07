Demà Aprendiz oferece vagas para jovens aprendizes em Goiás

As inscrições vão até o próximo dia 20 e devem ser feitas diretamente no site da instituição

Julho, 2025 - A Demà Aprendiz está com vagas disponíveis para jovens aprendizes nas cidades de Goiânia (15), Aparecida de Goiânia (14), Rubiataba (8) e Moinhos (1). Ao todo, são 38 oportunidades para diversos setores da economia, com salários que podem chegar a R$ 1.518,00 e carga horária variando entre 4 e 6 horas diárias, conforme a função.

As vagas podem ser preenchidas por jovens com idade entre 14 e 24 anos incompletos e que estejam estudando ou concluído os estudos. No site da Demà é possível conferir todas as oportunidades e para se inscrever, basta preencher o cadastro e acessar os critérios para cada opção disponível.

Com cerca de 50 mil jovens aprendizes ativos em todo o país, o programa Demà Aprendiz oferece formação qualificada, geração de renda e impacto socioeconômico, garantindo também a educação, quesito importante durante o processo de seleção.

Serviço: As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 20 de julho pelo site ou até o preenchimento de todas. Para participar é necessário atender aos seguintes requisitos:

Idade: 14 a 24 anos incompletos (para PCDs, não há limite de idade).

Escolaridade: Estar matriculado e frequentando a escola regular ou já ter concluído o ensino médio.

Documentação obrigatória:

● Carteira de trabalho

● CPF e RG

● Maiores de 18 anos: título de eleitor e, para homens, certificado de reservista

● PIS (caso já tenha trabalhado com carteira assinada)

Vantagens de ser um Aprendiz

● Salário e carteira assinada

● Férias, 13° salário e FGTS

● Cursos profissionalizantes

● Carga horária de 4h ou 6h diárias