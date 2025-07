Encontro reúne startups para debater futuro do ecossistema de inovação em Goiás

Na última sexta-feira (11/07), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI) promoveu um almoço com empreendedores, startups e representantes do setor de tecnologia no Hub Cerrado, em Goiânia.

O encontro teve como foco discutir o futuro do ecossistema de inovação e tecnologia no estado e apresentar o projeto do Distrito de Inovação de Goiânia, que é uma iniciativa estratégica para revitalizar o centro de Goiânia, fortalecer o ecossistema local de inovação e fomentar a economia criativa e tecnológica da região.

Estiveram presentes o Secretário da SECTI, José Frederico Lyra Netto, além de referências do setor como Silvana de Oliveira (Hub Cerrado), Cláudio Marinho (Porto Digital de Recife), Heraldo Ourem, Andresa Santana, Christianne Pimenta (Superintendente de Inovação e Transformação Digital) e Ariel Silveira (Secretário Particular do Gabinete do Prefeito de Goiânia).

O evento reuniu mais de 50 startups e negócios inovadores, que puderam compartilhar seus desafios, apresentar suas demandas e contribuir com sugestões para fortalecer o ambiente de inovação no estado. A proposta do Distrito de Inovação de Goiânia busca integrar experiências bem-sucedidas, como o Porto Digital de Recife, para fomentar a economia criativa, revitalizar o centro da capital e impulsionar Goiás como referência em inovação e desenvolvimento tecnológico.

O encontro reforçou a importância de unir governo, empresas e startups em uma construção coletiva, que posiciona Goiás no mapa nacional da inovação e do empreendedorismo tecnológico.