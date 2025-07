Equatorial Goiás realiza mais de 180 operações contra furto de energia em 2025

No sudoeste goiano a cidade de Rio Verde se destaca entre as maiores ocorrência de furto de energia.

Goiânia, julho de 2025 – O combate ao furto de energia segue como prioridade para a Equatorial Goiás. Nos seis primeiros meses de 2025, a distribuidora, em parceria com as forças policiais, realizou 181 operações de fiscalização, resultando na prisão de 103 pessoas. O balanço parcial já representa 63% das 290 operações realizadas durante todo o ano de 2024, evidenciando o crescimento das ações e o foco da companhia em combater esse crime, que traz riscos à segurança da população e prejuízos ao sistema elétrico.

O furto de energia representa a maioria das autuações, com 154 registros em 2025, seguido pelo furto de materiais. O trabalho de combate às perdas tem sido intensificado com o apoio das superintendências de segurança pública e o fortalecimento das ações integradas entre a distribuidora, a Polícia Civil e a Polícia Militar.

As operações realizadas em 2025 mostram um avanço expressivo em comparação aos anos anteriores. Somente em Goiânia, foram 56 ações no primeiro semestre, enquanto em 2024 o total registrado na capital foi de 71 operações durante todo o ano. O executivo corporativo de segurança empresarial do Grupo Equatorial, Johnathan Costa, ressalta que a ampliação das ações é resultado direto do trabalho de inteligência e do estreitamento da parceria com os órgãos de segurança.

"O combate ao furto de energia é uma das frentes estratégicas da companhia. Aumentamos nossa capacidade de atuação por meio de investigações conjuntas, mapeamento de áreas críticas e integração com a segurança pública. O objetivo é claro: proteger a população e garantir a regularidade no fornecimento", destaca o executivo.

Destaque em ocorrências

Com 56 operações registradas este ano, Goiânia continua sendo o município com maior número de ações de combate ao furto de energia, um crescimento de 57% em relação a 2024. Em seguida aparecem Aparecida de Goiânia, com 18 operações - um aumento de 63% em comparação às 11 do ano passado -, e Rio Verde, com 7. O perfil das ocorrências aponta para irregularidades em estabelecimentos comerciais e residenciais.

Parceria com Polícia Científica reforça investigações

Em uma ação pioneira no setor elétrico goiano, a companhia firmou, em maio deste ano, uma parceria com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Goiás (SPTC). A iniciativa visa fortalecer o combate ao furto de energia, com a entrega de equipamentos para aferição de medidores e a capacitação prática de equipes da perícia criminal. A parceria inclui também a definição de protocolos de atuação conjunta em casos complexos, compartilhamento de informações técnicas e apoio direto da distribuidora às investigações.

Como denunciar

Além de crime previsto em lei, o furto de energia oferece riscos graves, como sobrecargas, curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos. As ligações irregulares impactam a estabilidade da rede e prejudicam os consumidores que utilizam o serviço de forma regular. A companhia destaca que fraudes como essa afetam não apenas o sistema elétrico, mas colocam em risco vidas humanas e geram prejuízos para toda a sociedade.

A concessionária reforça a importância da participação da sociedade no combate ao furto de energia. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pela Central de Atendimento 0800 062 0196.

Sobre a Equatorial Goiás

A Equatorial Goiás é uma empresa pertencente ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com sete concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás, são cerca de 3,5 milhões de pessoas atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².