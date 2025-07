Canadense residente nos EUA, legalizado é impedido de voltar pra casa

'MEU FUTURO AGORA É INCERTO'

Da NBC News/O Globo

Um pai de família de New Hampshire e apoiador declarado de Donald Trump foi impedido de retornar aos Estados Unidos após uma viagem de férias ao Canadá com seus filhos. Chris Landry, que vive legalmente no país desde 1981, foi barrado na fronteira de Holton, no Maine, mesmo portando um green card.

"Eles me puxaram para o lado e começaram a me questionar sobre condenações antigas em New Hampshire", disse Landry ao NBC News, falando de New Brunswick, no Canadá. “Eles negaram minha reentrada e disseram: ‘Não volte ou vamos detê-lo’”, complementou.

