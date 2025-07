Obras de pavimentação da GO-132 entre Niquelândia e Colinas do Sul entram na etapa final, aponta Goinfra

Equipes técnicas executam a etapa de aplicação do microrrevestimento e drenagem superficial entre Niquelândia e Colinas do Sul (Foto: Goinfra)

Investimento do Governo de Goiás no trecho de 23 quilômetros que ainda não tinha sido asfaltado é de R$ 34 milhões: rota abre nova ligação entre Goiânia e a Chapada dos Veadeiros, sem passar por Brasília

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) iniciou a fase final das obras de pavimentação da GO-132, entre Niquelândia e Colinas do Sul.

A distância total entre as duas cidades é de 90 quilômetros, de tal forma que a rodovia serve também como via de acesso para várias regiões da zona rural de Niquelândia.

O Governo de Goiás investe mais de R$ 34 milhões no trecho de 23 quilômetros que ainda não contava com o asfalto, de modo a integrar as regiões Norte e Nordeste do estado, conhecidas pela alta concentração de belezas naturais e polos de mineração.

Ao todo, 70% do projeto já foi executado, com aplicação de camadas asfálticas. O presidente da Goinfra, Pedro Sales, explica que a intervenção é estratégica para o escoamento de produções do setor de mineração, além de promover o desenvolvimento para os segmentos turístico e hoteleiro.

A obra ainda cria uma nova rota da capital e outras regiões para o Distrito de São Jorge e Alto Paraíso de Goiás, sem passar por Brasília.

“Concluímos um trecho que liga Colinas a Minaçu em 2022 e, agora, temos a felicidade de completar o caminho no sentido de Niquelândia. Com isso, teremos uma rota segura para desenvolvimento do polo de mineração e do turismo, haja vista a proximidade com as cachoeiras de Alto Paraíso”, reforça Pedro Sales.

Atualmente, equipes técnicas executam a etapa de drenagem superficial. Na sequência, realizarão a aplicação do microrrevestimento e darão início a obras complementares, como reflorestamento e sinalização da via, bem como hidrossemeadura e semeadura manual – procedimentos que combatem erosões e promovem estabilização do solo, respectivamente.

A previsão é de que entrega da GO-132 ocorra neste segundo semestre de 2025. Além dos atrativos citados por Pedro Sales à necessidade da obra, moradores de Colinas do Sul utilizam bastante a estrutura de serviços de Niquelândia, o que inclui atendimento da Delegacia da Polícia Civil, que responde pelos inquéritos policiais decorrentes de ocorrências registradas pela Polícia Militar (PM) no pacato município.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Goinfra, em Goiânia