A nova arma da China para superar a Tesla: 

Montadora chinesa apresenta motor a amônia líquida, prometendo revolucionar o mercado

O mundo busca incessantemente por formas de reduzir a emissão de dióxido de carbono por veículos automotores. Entre as opções mais limpas que os combustíveis fósseis, a amônia desponta como uma alternativa promissora, especialmente para veículos pesados, devido ao seu potencial de emissão quase nula.

Despontando nessa corrida por novas tecnologias, a montadora chinesa GAC desenvolveu um modelo de motor de 2 litros. Esse tamanho é ideal para veículos de passeio, conforme reportado pelo portal de tecnologia Gizmochina, indicando um avanço significativo no setor.

A nova peça entrega uma performance impressionante de 161 cavalos e uma potência de 120 kW. O mais notável é que ela emite apenas um décimo do que seria liberado por um motor equivalente abastecido com combustíveis fósseis, marcando um grande salto em sustentabilidade.

Uma trajetória de sucesso e inovação

A estatal GAC (Guangzhou Automotive Group) já tem uma presença consolidada no mercado, com sua marca de carros elétricos, a Aion. Atualmente, a Aion ocupa o terceiro lugar em vendas na China, perdendo apenas para gigantes como BYD e Tesla, mostrando seu poder de inovação.

A amônia é um composto químico formado pelos elementos nitrogênio (N) e hidrogênio (H). Ela está abundantemente presente em toda a natureza e é parte do nosso cotidiano, podendo ser encontrada desde balas de alcaçuz, em alguns produtos de limpeza e até no cheiro característico do lixo.

Adaptações necessárias para a amônia

Mesmo sendo tão comum e versátil, a amônia é um composto altamente tóxico. Por isso, o equipamento da GAC foi desenvolvido com uma arquitetura e um esquema de segurança robustos, algo incomum em carros de passeio, garantindo a proteção dos usuários. A GAC afirmou publicamente que seu motor é seguro, tranquilizando o mercado.

Se esse projeto tiver um futuro promissor, a GAC terá um grande desafio: convencer os consumidores a comprarem esses novos veículos e, simultaneamente, atrair investidores para financiar uma nova forma de produção. Além disso, a empresa precisará encontrar meios de produzir uma amônia “sustentável”, sem alto impacto ambiental.