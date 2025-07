Caiado fecha acordo e Goiás vai passar a exportar veículos para toda a América Latina

Caiado firmou contrato com a Mitsubishi Motors durante visita ao Japão. (Foto: Divulgação)

Com informações do Portal 6

Carros produzidos em Goiás chegarão mais longe: serão, agora, exportados para toda a América Latina. O acordo que determina a expansão foi firmado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) nesta segunda-feira (14), durante uma visita ao Japão.

O contrato vale para os veículos da Mitsubishi Motors, que detém uma montadora em Catalão, no Sul goiano. Até então, os modelos fabricados ali só poderiam ser vendidos para o mercado brasileiro.

Após a mudança, Goiás poderá fabricar carros para exportar para “todos os países do Mercosul e todos os países que tiverem Mitsubishi na América do Sul”, como explica o titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Com a expansão, a economia do município – visto como um dos pilares da indústria automotiva no estado – logo deve acompanhar a crescente. A expectativa é de que mais empregos e ICMS sejam gerados na cidade.

O CEO da Mitsubishi Motors, Takao Kato, também ressaltou o apoio do Estado para intensificar a atuação da multinacional no Brasil, dando destaque aos incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura.

“Em 1998, começamos a produção local em Goiás. Desde então, a produção [de Catalão] acumulada atingiu 600.000 veículos. O Brasil é um mercado importante para nossa empresa”, salientou.

A missão ao Japão, inclusive, tem como objetivo consolidar o estado goiano como polo de excelência na produção de veículos, especialmente dos híbridos, além de atrair investimentos em tecnologias industriais avançadas.

Para Caiado, a localização – “bem no meio do país, equidistante dos extremos” – é essencial para isso. O investimento da Mitsubishi Motors em Goiás deve ser de R$ 4 bilhões até 2032.