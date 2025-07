Rio Verde vai receber investimento de 2 bilhões e meio de Reais

A nova planta de etanol a partir do milho vai gerar no município de Rio Verde mais de 3 mil empregos entre diretos e indiretos.

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta terça-feira (15/07), que a Inpasa, maior fabricante de etanol de grãos do país, vai instalar sua primeira unidade goiana em Rio Verde. O investimento privado será de R$ 2,5 bilhões para a construção de uma refinaria, com expectativa de geração de cerca de 3 mil empregos, dos quais mil serão diretos.

Caiado recebeu a confirmação diretamente do CEO da empresa, José Lopes, enquanto cumpria agendas da missão internacional ao Japão. Em uma videoconferência com o empresário, ele celebrou a escolha por Goiás, ao lado do prefeito de Rio Verde, Welington Carrijo; do secretário municipal de Indústria e Comércio, Denimarcio Borges; do ex-prefeito, Paulo do Vale; e do deputado estadual Lucas do Valle.

O governador destacou que a Inpasa vai comprar parte da produção goiana de milho para o processamento de etanol.

“Essa instalação em Rio Verde vai gerar milhares de empregos e ainda absorver, só da safra goiana, mais de 2 milhões de toneladas de milho. Isso é desenvolvimento, tecnologia, emprego, é Goiás sendo realçado no cenário internacional”, afirmou Caiado.

O prefeito Welington Carrijo reconheceu a importância de uma articulação conjunta entre Estado e prefeitura para consolidar a vinda do empreendimento, após cerca de um ano de negociações.

“Agradeço ao governador Ronaldo Caiado, que fez de tudo para que isso acontecesse. Hoje teremos a maior usina de esmagamento de milho em Rio Verde”, afirmou.

“Esse é o maior programa social que podemos oferecer: geração de empregos e oportunidades para todos”, salientou o ex-prefeito Paulo do Vale.

Entre as vantagens apresentadas à companhia estão a infraestrutura local de logística, com rodovias duplicadas e em bom estado de conservação; o parque industrial estruturado; e a oferta de mão de obra qualificada.

Sobre a Inpasa

Fundada em 2006, no Paraguai, e presente no Brasil desde 2018, a Inpasa é a maior biorrefinaria de etanol de grãos do país, com operações em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A usina de Rio Verde será a primeira unidade da empresa em Goiás. Sua capacidade operacional permite o processamento de 35 mil toneladas de milho e sorgo por dia, e a armazenagem de 6,2 milhões de toneladas de grãos.