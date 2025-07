Festival de pipas anima criançada e leva adultos aos bons momentos de infância

Ação realizada pela FGR no condomínio Jardins Lyon abriu a programação especial proposta pelo departamento de Relacionamento com o Cliente da incorporadora, para os finais de semana deste mês de férias

A descoberta de uma nova brincadeira para as crianças de hoje e o retorno a bons momentos da infância para quem, há algum tempo, já não é mais criança. Esse foi o sentimento da criançada e dos pais que participaram do festival de pipas realizado durante a manhã deste último sábado (12/07) no Jardins Lyon, empreendimento da FGR Incorporações entregue recentemente em Aparecida de Goiânia.

A ação, que contou com várias outras brincadeiras acompanhadas por monitores profissionais, abriu a programação especial proposta pelo departamento de Relacionamento com o Cliente da FGR, para os finais de semana deste mês de julho, começando neste sábado 12 e se estendendo até o dia 2 de agosto. "O condomínio sempre realiza aos sábados atividades para as crianças. Mas neste mês de férias, resolvemos adicionar mais algumas atrações patrocinadas pela FGR", explica Felipe Hermano, coordenador de Relacionamento com o cliente da incorporadora. Ele esclarece ainda que a programação é aberta a todas às famílias que adquiriram casas no condomínio, inclusive aquelas que não se mudaram ainda. Para os outros sábados as atrações serão pinturinha de rosto, pula-pula e futebol de sabão, além da distribuição de pipoca, algodão doce e picolé. Todas as atividades serão monitoradas por uma equipe profissional de recreação.

Com opções saudáveis de atividades para exercitar as crianças e afastá-las da exposição excessiva de telas, a ação agradou as crianças e também aos adultos, reviveram bons tempos de infância. “Eu aprovei demais a ação. As meninas estão adorando e se divertindo muito, mas vi que a vovó também está se divertindo bastante”, brincou a contadora Taís Mara, que foi ao festival de pipas acompanhada das duas filhas e sua mãe, que ajudou as netas na brincadeira.

Outro que reviveu bons momentos de infância foi o empresário Carlos José Silva Filho, que levou os dois filhos pequenos para participar do momento de recreação realizado no Jardins Lyon. “Nós ainda não nos mudamos para casa, mas sempre trazemos as crianças para cá, quando há essas atividades recreativas, elas adoram. Aliás, esse é um costume nosso, meu e da minha esposa, de levarmos as crianças para praça e parques”, salientou o empresário.

Contato próximo

De acordo com Felipe Hermano, coordenador de Relacionamento com o Cliente da FGR, ações como essas realizadas no Jardins Lyon, mas que também ocorrem em outros empreendimentos da incorporadora, além de oferecer opções saudáveis de socialização das famílias, tem o objetivo de reforçar um conceito que a empresa oferece juntos com seus projetos residenciais: “o jeito Jardins de viver”.

“Mesmo quando entregamos um empreendimento, esse trabalho de relacionamento nós fazemos questão de manter, promovendo essas atividades de recreação, cultura e de socialização. Porque é esse trabalho contínuo de proximidade com o cliente que assegura esse conceito que faz parte da marca Jardins, que é oferecer mais do que condomínios horizontais com belas casas, mas também oferecer liberdade, conforto e segurança, tudo num lugar só”, destaca Felipe Hermano.