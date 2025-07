Reflexo de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros nos EUA

Em meio à repercussão da proposta do ex-presidente Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, Guilherme Cassuli Utpadel, CEO da WP Manager, traz reflexões sobre os impactos comerciais e econômicos que essa medida pode gerar ao Brasil:

1. Fluxo comercial contradiz narrativa protecionista

“O Brasil tem déficit comercial com os EUA desde 2009. Em 2024, os Estados Unidos tiveram um superávit de US$ 253 milhões com o Brasil, o que contraria a narrativa de que os EUA estariam sendo prejudicados. O volume total de comércio entre os dois países gira em torno de US$ 80 bilhões por ano.”

2. Impacto nos preços internos e no câmbio

“Os efeitos podem ser mistos. Produtos brasileiros que perderem espaço no mercado americano podem ter aumento de oferta interna, pressionando os preços para baixo. Por outro lado, uma eventual retaliação brasileira sobre insumos importados dos EUA pode elevar custos. Isso tudo deve gerar pressão no câmbio, impactando o dólar e os custos de produção.”

3. Risco para empregos e setores estratégicos

“Os EUA representam 15% das exportações brasileiras. A redução nesse fluxo pode afetar diretamente o faturamento de empresas e impactar o mercado de trabalho, não apenas em empregos diretos, mas em toda a cadeia produtiva. Siderurgia, agronegócio e aviação estão entre os setores mais expostos.”

4. Efeitos imediatos nos mercados financeiros

“Com a expectativa de queda nas exportações, há menor entrada de dólares no país, o que pressiona a cotação da moeda americana. O anúncio de Trump já provocou reação nos mercados futuros: o Ibovespa com vencimento em agosto de 2025 caiu 2,23%, enquanto o dólar futuro saltou 1,76%, chegando a R$ 5,58.”