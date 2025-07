Buscas por elétricos usados crescem 63% no primeiro semestre de 2025 em Goiás, aponta Webmotors

São Paulo, julho de 2025 – As buscas por carros 100%% elétricos usados cresceram 63% no primeiro semestre de 2025 em Goiás. É isso o que apontam os dados de um levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base no número de visitas de usuários da plataforma entre janeiro e junho de 2025 na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre os eletrificados, este foi o segmento que mais cresceu no período. Na sequência, estão os Híbridos Usados (46%), Híbridos 0KM (32%) e Elétricos 0KM (23%). “Os dados mostram que o interesse dos brasileiros nos eletrificados como um todo segue crescendo, com maior força principalmente nos usados. É um indicativo que o preço desses veículos ainda é uma barreira, que pode ser superada com o Usado, que se torna uma porta de entrada ao brasileiro no mundo dos eletrificados”, analisa Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

Entre os modelos mais buscados no período, o BYD Dolphin Mini encabeça a lista dos 0KM 100% elétricos, enquanto o BYD Seal lidera entre os usados. Do lado dos híbridos 0KM, o Honda CR-V é o que mais recebeu visitas, e entre os usados o Toyota Corolla lidera.

ELÉTRICOS 0KM MAIS VISITADOS DE GOIÁS (JAN A JUN DE 2025) ELÉTRICOS USADOS MAIS VISITADOS DE GOIÁS (JAN A JUN DE 2025) BYD Dolphin Mini BYD Seal BYD Dolphin Porsche Taycan BYD Seal BYD Dolphin Chevrolet Blazer EV Audi E-Tron BYD Yuan Pro BYD Dolphin Mini Audi Q6 E-Tron Volvo XC40 Volvo EX30 BYD Tan BMW iX2 BYD EX30 GWM Ora 03 GWM Ora 03 BMW i7 BMW iX

HÍBRIDOS 0KM MAIS VISITADOS DE GOIÁS (JAN A JUN DE 2025) HÍBRIDOS USADOS MAIS VISITADOS DE GOIÁS (JAN A JUN DE 2025) Honda CR-V Toyota Corolla BYD King Porsche Cayenne Toyota Corolla Porsche Panamera Honda Civic Volvo XC60 Audi RS6 Toyota Corolla Cross Audi A5 BYD Song Plus Honda Accord GWM Haval H6 Toyota Corolla Cross Mercedes-Benz C 200 Range Rover Sport Toyota RAV4 Mercedes-Benz AMG GT 63 Audi A3

Sobre a Webmotors

