Associações de criadores de Brasil e Bolívia firmam acordo de cooperação para a raça Nelore

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) e a Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebu) formalizaram, no dia 25 de junho, a assinatura de um Protocolo de Cooperação voltado à valorização e ao aprimoramento genético da raça Nelore em todas as suas variedades (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) em ambos os países.

Pelo acordo, as duas entidades assumem o compromisso de reconhecer, em seus respectivos territórios, a participação de criadores, expositores, animais, matrizes e reprodutores nas exposições e nos rankings oficiais organizados pela associação do outro país. Dessa forma, as participações em exposições em um país, poderão ser consideradas para o atendimento das exigências de regulamento do outro, viabilizando assim a participação de animais de criadores brasileiros em exposições realizadas na Bolívia, e de animais de criadores bolivianos em exposições promovidas no Brasil.

Além do reconhecimento mútuo, as associações também se comprometem a empenhar esforços para harmonizar os regulamentos e os critérios técnicos exigidos nos eventos, sempre respeitando as especificidades locais.

Para o presidente da ACNB, Victor Paulo Silva Miranda, a assinatura do termo representa “um marco na internacionalização das iniciativas de seleção e promoção da raça Nelore. Ao promover essa integração com a Bolívia, ampliamos horizontes, incentivamos o intercâmbio genético e fortalecemos os vínculos entre criadores dos dois países.”

“Essa importante iniciativa reafirma, mais uma vez, os laços de cooperação técnica entre as instituições, com o objetivo de promover uma integração que fortaleça o desenvolvimento da raça Nelore no Brasil e na Bolívia”, destaca Marcelo Muñoz Añez, presidente da Asocebu.

O protocolo passou a vigorar oficialmente no dia 9 de junho e terá validade por tempo indeterminado, enquanto as partes considerarem seus termos válidos e benéficos.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem–estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional.