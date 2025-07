Emprego jovem: McDonald’s abre 175 vagas em Goiânia e Aparecida de Goiânia

O McDonald’s está oferecendo 175 novas oportunidades de trabalho em restaurantes da rede nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia para o cargo de Atendente. Os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

A rede é reconhecida por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. Na empresa, eles têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub, e alimentação no restaurante.

Além disso, os contratados passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais, além de gerar condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.

Ao oferecer essas oportunidades a jovens sem experiência, a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e Caribe, incentiva a educação, gera mobilidade, acesso e desenvolvimento para as comunidades onde está presente.

Para concorrer às vagas, os interessados devem entrar em contato por WhatsApp através dos seguintes números: (61) 98380-0287 ou (62) 99412-5527.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2025). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia, por favor, visite o nosso site: www.arcosdorados.com.