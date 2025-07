Cápsula com restos mortais de 166 pessoas cai no mar após reentrar na Terra

A cápsula Nyx levava restos mortais cremados de 166 entes queridos de clientes da empresa Celestis, que organiza missões para levar os materiais para uma jornada no espaço.

Por Giovana Christ / CNN Brasil/MSN

"A cápsula foi lançada com sucesso, alimentou as cargas úteis normalmente em órbita, estabilizou-se após a separação do lançador, reentrou e restabeleceu comunicação após o período de blackout. No entanto, encontrou um problema posteriormente e, com base no nosso melhor conhecimento atual, perdemos a comunicação alguns minutos antes do pouso no mar", disseram em suas redes sociais.

A espaçonave Nyx Mission Possible estava fazendo o voo Perseverance da empresa Celestis. No comunicado, a companhia se desculpou com os clientes que pagaram para enviar material na viagem -- que não serão recuperados -- e afirmou estar conduzindo investigações para descobrir as causas da falha.

A cápsula foi lançada ao espaço no dia 23 de junho e alcançou a órbita com sucesso, dando duas voltas ao redor da Terra. O problema aconteceu na reentrada no planeta, quando a comunicação com a nave foi perdida. Essa seria a primeira missão que voltaria à superfície -- ao contrário das outras, que ficavam no espaço ou faziam pousos na Lua.

Ao se desculpar com as famílias, a empresa disse que os entes queridos de seus clientes fizeram parte de uma jornada história e estão sepultados no oceano Pacífico. A intenção era que um helicóptero recuperasse a nave e devolvesse os restos mortais e entregasse um certificado de sucesso da missão e um vídeo profissional detalhando os momentos do voo. "Agradecemos às nossas equipes pelo trabalho árduo e pela dedicação ao sucesso. Temos ultrapassado limites em tempo e custo recordes.

Esse sucesso parcial reflete tanto nossa ambição quanto os riscos inerentes à inovação", escreveram no comunicado. A The Exploration Company disse que planeja lançar um novo voo para o espaço o mais rápido possível "com base nos marcos técnicos alcançados e nas lições que extrairemos da investigação em andamento."

Conheça a empresa A Celestis envia restos mortais cremados e DNA em voos espaciais memoriais para homenagear a vida de entes queridos de seus clientes desde 1994. O destino do material pode ser a superfície da Lua, o vácuo do espaço ou voltas ao redor da órbita de Terra.

Em seu site, eles defendem que a opção de enviar os mortos para o espaço é mais barata e ecológica do que os deixar em nosso planeta. A empresa foi cofundada por Charles M. Chafer, além de ter em sua diretoria um diretor aposentado do Centro Espacial Kennedy da Nasa -- que comandou mais de 50 lançamentos de ônibus espaciais -- e astronautas aposentados da agência americana.

