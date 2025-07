Trump faz ameaças, mas China ignora e setor do aço segue em alta

O governo chinês não cedeu e tampouco se movimentou para atender às pressões americanas.

Com o vencimento do prazo de 90 dias dado por Donald Trump para que os países aceitassem as condições impostas pelos Estados Unidos, absolutamente nada aconteceu. No caso da China, mercado que conheço profundamente, não houve qualquer impacto significativo. As exportações chinesas para os EUA caíram 34%, é verdade, mas isso não afetou a economia local. O consumo interno está aquecido, com o governo chinês incentivando a demanda e mantendo a indústria ativa.

Atuamos no setor de aço, e posso afirmar que o mercado não sentiu os efeitos dessas medidas. O preço do aço não caiu – ao contrário, vem subindo –, a oferta aumentou e o setor se ajustou com naturalidade. Ou seja, as medidas anunciadas por Trump não surtiram efeito. É como se ele tivesse dado um "tiro de espuma": muito barulho por nada. O governo chinês não cedeu e tampouco se movimentou para atender às pressões americanas. Na verdade, Trump é quem começa a recuar, pressionado pelas próprias indústrias dos EUA, que dependem das importações chinesas.

Se houver alguma mudança, acredito que será um recuo do próprio Trump. As cartas e ameaças divulgadas por ele não têm peso no comércio exterior e não representam impacto prático. São apenas movimentos políticos.

Minha visão pode destoar da de alguns especialistas conhecidos, mas falo com base em vivência. Vivo a realidade do mercado, atuo diretamente com operações na China, no Brasil e com exportações para os EUA. E o que vejo é um mercado chinês completamente tranquilo diante de tudo isso. Quando vou conversar com os chineses, eles literalmente não estão preocupados. Não dão a menor importância para esse barulho externo.

A China se preparou. O governo organizou os subsídios, incentivou o consumo interno e deu suporte às indústrias para que não parassem. O dinheiro está circulando, o consumo está alto e a economia segue em ritmo forte. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, as medidas de Trump não abalaram a China. O país continua crescendo e se fortalecendo internamente.

O autor

Daniel Cassetari, CEO da HKTC e especialista em comércio exterior.