Bill Gates faz previsão que pode transformar o Brasil

Gates, que já esteve no Brasil, demonstrou para que serve o envolvimento nas iniciativas de saúde pública. Ele afirmou que o mundo tem muito a aprender com as estratégias adotadas pelo Brasil em saúde e políticas sociais.

Por Clyverton Silva/Catraca Livre/MSN

Bill Gates, fundador da Microsoft, destacou o Sistema Único de Saúde (SUS) e o programa Bolsa Família do Brasil em seu blog pessoal. O artigo publicado em 2023 enfatiza a importância dessas iniciativas sociais. Gates analisa o impacto positivo que essas políticas têm tido na saúde pública e na redução da pobreza no Brasil.

Resultados em saúde e nutrição

O SUS tem desempenhado um papel fundamental na redução da mortalidade infantil e materna no Brasil nas últimas décadas. Durante este período, a mortalidade de mães reduziu drasticamente.

Esta estratégia é sustentada por ações como o trabalho de agentes comunitários de saúde. Esses agentes visitam famílias em comunidades vulneráveis e fornecem cuidados e orientações médicas básicas.

Os agentes comunitários de saúde são creditados por ajudar a aumentar a cobertura vacinal e reduzir ainda mais a mortalidade infantil. Gates identificou esse modelo como uma inovação que outros países podem adotar.

Bolsa Família

O programa Bolsa Família também recebeu elogios de Gates por seu papel na redução da pobreza e nos cuidados com a saúde. O programa exige que as famílias atendidas vacinem suas crianças e façam cuidados pré-natais, oferecendo um incentivo à integração no sistema de saúde.

Essas exigências contribuíram significativamente para a redução da mortalidade infantil, além de melhorar o bem-estar geral da população. O Bolsa Família permitiu que milhões de brasileiros saíssem da pobreza extrema, destacando seu impacto positivo nas condições de vida.

