Crédito mais caro no Plano Safra pode agravar crise financeira do agronegócio

As condições anunciadas no Plano Safra 2025/2026, que trazem juros mais altos para o crédito rural, acenderam o alerta entre produtores e entidades do setor. O crédito está se tornando inacessível para uma parcela significativa dos agricultores — realidade que deve se agravar com a manutenção da taxa Selic em patamar elevado e a complexidade da atual transição fiscal.

Na avaliação de Luiz Felipe Baggio, consultor jurídico, especialista em planejamento sucessório e proteção patrimonial e Diretor Geral de Operações na Evoinc, o problema vai além do custo imediato do financiamento. “Grande parte do agronegócio brasileiro opera alavancado. Quando temos uma taxa de juros real tão alta, o produtor que depende de crédito, mesmo com condições melhores que a média, ainda enfrenta um custo financeiro extremamente elevado”, afirma.

Para ele, o impacto não se restringe ao momento atual. “O aumento do custo financeiro, num período de transição tributária, é muito mais sensível. Estamos diante da implementação da reforma do consumo, mas também da expectativa por mudanças no imposto de renda, no Código Civil e nas regras de transmissão de patrimônio. Tudo isso afeta diretamente o custo operacional e a atratividade do investimento no Brasil, o que pode pressionar ainda mais os juros”, explica.

Segundo Baggio, a combinação entre crédito caro e reformas estruturais pode comprometer especialmente produtores que não estiverem preparados. “A reforma tributária vai penalizar quem opera com alto grau de alavancagem, o que é o caso da maioria dos agentes do agro. O modelo de split payment, por exemplo, exigirá uma reformulação do negócio — com revisão de contratos, fluxo de caixa, prazos de recebimento e pagamento. Não basta uma assessoria jurídica convencional: é necessário um planejamento multidisciplinar”, alerta.

O especialista reforça que o agronegócio já vinha enfrentando desafios financeiros nos últimos anos, mas o momento atual é mais crítico. “Nunca a lógica financeira da atividade teve um peso tão grande do ponto de vista tributário. A sobrevivência dos produtores, sobretudo dos médios e grandes, dependerá da capacidade de se desvincular do custo do dinheiro e operar de forma mais eficiente. O risco de descapitalização é real”, conclui.

A visão é compartilhada por Luís Garcia, sócio do Tax Group e do MLD Advogados Associados, administrador de empresas pela FGV e advogado tributarista formado pela USP/SP. Para ele, o novo Plano Safra escancara os efeitos da política fiscal adotada pelo governo federal. “A recente redução no volume de recursos do Plano Safra, acompanhada do aumento da respectiva taxa de juros, torna ainda mais evidentes os efeitos catastróficos da temerária política fiscal do atual governo. Os visíveis problemas de caixa limitam ainda mais a capacidade de investimento de um setor fundamental da economia, gerando desemprego, inflação e reduzindo a arrecadação futura. Vai se desenhando assim um ciclo vicioso rumo à recessão econômica”, afirma.

Garcia alerta ainda que, se houver reversão da atual isenção de IOF sobre o crédito rural, o impacto pode ser ainda maior, “pois aumenta o custo de captação”, conclui.

Fontes:

Luiz Felipe Baggio, consultor jurídico, especialista em Planejamento Sucessório e Proteção Patrimonial e Diretor Geral de Operações na Evoinc.

Luís Garcia, sócio do Tax Group e do MLD Advogados Associados, Administrador de Empresas pela FGVe, advogado Tributarista pela USP/SP.