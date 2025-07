Namorado termina relacionamento depois que companheira diz ter apoiado atual presidente americano

“Divergência política não deveria ser motivo para terminar um relacionamento”, diz a influencer

A influencer brasileira Ju Isen, de 36 anos, revelou que o fim de seu último relacionamento foi motivado por uma publicação em que agradecia a Donald Trump. A mensagem, feita logo após a renovação do visto dela para os Estados Unidos, desencadeou uma discussão política com o então namorado, que decidiu terminar o namoro no mesmo dia.

Ju conta que o relacionamento já durava alguns meses e, até aquele momento, os dois não haviam entrado em debates mais profundos sobre política. Ela sabia que pensavam de forma diferente, mas não via nisso um obstáculo. “A gente se respeitava, se dava bem. Nunca imaginei que divergências políticas seriam motivo para terminar um relacionamento”, afirma.

Segundo ela, tudo começou quando compartilhou um agradecimento ao ex-presidente americano em suas redes sociais, reconhecendo algumas de suas medidas. “Postei algo simples, dizendo que achava válidas algumas propostas do Trump e agradecendo pela renovação do meu visto. No mesmo dia, ele me ligou dizendo que era um absurdo, que não dava pra continuar com alguém que pensava assim”, relembra.

A influencer diz que ficou surpresa com a reação e tentou conversar, mas percebeu que o posicionamento político foi tratado como uma ruptura inaceitável pelo ex-parceiro. “Ele me disse que achava inadmissível eu apoiar o Trump. Eu não estava militando, só agradecendo. Fiquei chocada com a intolerância.”

Após a repercussão da história, Ju recebeu dezenas de mensagens de apoio de seguidores que passaram por situações semelhantes. “Teve gente dizendo que também terminou namoro ou foi excluído da família por causa de política. Isso mostra como a polarização está invadindo até as relações pessoais.”

Ela reforça que não se arrepende da postagem e que pretende continuar se posicionando. “Antes perder um namorado do que perder minha identidade. Discordar faz parte. Não dá pra exigir que todo mundo pense igual. Se não dá pra conversar sobre política, como vai existir respeito de verdade?”

