Mais escolarizadas, mas com rendimento menor:

Mesmo com dados que mostram uma formação escolar superior, as afroempreendedoras recebem cerca de 40% do que os brancos

Um levantamento do Sebrae mostra que, mesmo com mais escolaridade, as empreendedoras negras recebem menos do que os empresários brancos – ao todo, 65,4% delas têm o ensino médio ou mais; no caso deles, esse dado fica em 65,2%.

Se levarmos em conta somente quem possui ensino médio completo, o resultado é ainda mais desigual: 42,6% das mulheres negras donas de negócios têm essa formação, contra 33,7% dos homens brancos empreendedores. Ainda assim, elas ganham menos de 40% do rendimento dos brancos donos de empresas.

Os números fazem parte da pesquisa “O novo retrato do negro empreendedor brasileiro – Sob a Ótica da PNAD Contínua”, que analisa o período que compreende o 1º Trimestre de 2012 até o 4º Trimestre de 2024.

Ainda sob a ótica da formação, o estudo aponta que, de forma geral, a escolaridade vem aumentando entre os empreendedores negros. No quarto trimestre de 2024, de forma recorde, 52,3% desse grupo possuía ensino médio completo ou mais. Entre os homens negros, 46,1% possuem pelo menos o ensino médio.

Além disso, a pesquisa destaca que os empreendedores negros já somam 16 milhões em todo o país, um crescimento de 31% entre 2012 e 2024. No entanto, mesmo sendo a maioria dentro da população brasileira (56,6%), a taxa de empreendedorismo entre os negros é menor que entre os brancos – somente 52,7% dos donos de negócios são negros.

“Ao apoiar negócios comandados por pessoas negras, estamos criando oportunidades e construindo um futuro mais inclusivo. A atuação está centrada em promover a igualdade e o crescimento para uma parcela significativa da população. O empreendedorismo é uma ferramenta de inclusão social e produtiva no nosso país. A criação desses negócios gera muitos impactos positivos, disponibilizando emprego e renda.”, afirma Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional.

Conheça mais informações sobre os empreendedores negros:

O rendimento médio real dos negros donos de negócios no quarto trimestre do ano passado foi de R$ 2.477, maior valor da série histórica.

Entre os donos de negócios, os negros ganham 46,2% menos que os brancos. O resultado mostra que houve redução da desigualdade, pois no último trimestre de 2012, os afroempreendedores ganhavam 52,7% menos que os brancos.

O rendimento das mulheres negras donas de negócios corresponde a 73,1% do rendimento dos negros donos de negócios e a 52,5% do rendimento das brancas donas de negócios.

Embora os homens ainda sejam maioria (67,8%), a presença feminina vem crescendo, alcançando 32,6% em 2024.

Mais de 70% deles estão nas regiões Sudeste e Nordeste do país.

Atuam nos setores de Serviços (41,7%) e Comércio (21,3%).

Aumentaram 0,7 p.p. na proporção de empregadores, enquanto, entre os brancos donos de negócios, houve redução de 2,3 p.p.

O crescimento da formalização foi maior entre os negros donos de negócios do que entre os empreendedores brancos.

A quantidade de empreendedores negros com registro no CNPJ vem aumentando. A taxa de formalização do negócio chegou a 24,7% no último trimestre de 2024.