Câmara de Jataí Devolve R$ 2 Milhões do Duodécimo à Prefeitura

Na manhã da última segunda-feira, 30 de junho, representantes do Poder Legislativo Jataiense entregaram ao prefeito de Jataí, Geneilton Assis, um cheque no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). A quantia refere-se à devolução do duodécimo do primeiro semestre de 2025 aos cofres públicos do município.

Essa verba corresponde a um saldo do repasse mensal que a administração municipal faz ao Poder Legislativo para o custeio de suas atividades no período.

O presidente da Câmara Municipal, Marcos Patrick, destacou que a devolução de R$ 2 milhões à Prefeitura foi possível devido a uma gestão econômica e eficiente. Ele mencionou que, desde o início de seu mandato, a prioridade foi garantir a estrutura necessária para os vereadores, ao mesmo tempo em que implementou cortes em contratos de obras e serviços que não eram essenciais no momento. Essa abordagem resultou em uma economia significativa, refletindo um compromisso com a responsabilidade fiscal.

Marcos Patrick enfatizou que essa devolução é a maior já registrada em um período de seis meses, superando os valores de um milhão que eram comuns em gestões anteriores. Ele atribuiu esse sucesso à colaboração de todos os 10 vereadores, que se uniram em prol de uma administração mais eficiente e transparente. A gestão inovadora visa não apenas economizar, mas também garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma a beneficiar a população.

Por fim, o presidente reafirmou o compromisso da Câmara em continuar com essa abordagem de gestão responsável, sempre priorizando o retorno dos recursos ao cidadão. A devolução do dinheiro à Prefeitura permitirá que o prefeito invista em áreas que necessitam de atenção, demonstrando um esforço conjunto para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Segundo o prefeito Geneilton Assis, o recurso, proveniente da economia feita com o duodécimo, será integralmente utilizado em benefícios para a comunidade, em ações conjuntas com os vereadores.

Geneilton Assis destacou a importância da ação legislativa da Câmara Municipal de Jataí, enfatizando o comprometimento com a aplicação responsável dos recursos públicos. Ele ressaltou que a economia dos duodécimos, transferidos para o Legislativo, deve ser utilizada de forma eficaz, refletindo as prioridades da população.

Assis mencionou que a aplicação desses recursos será uma decisão conjunta, envolvendo a participação de todos os vereadores. Ele se comprometeu a considerar as demandas da população e a integrar as sugestões dos vereadores, promovendo um diálogo aberto e colaborativo para garantir que o dinheiro seja utilizado em projetos que beneficiem a comunidade.

Essa abordagem marca uma mudança em relação ao passado, onde as decisões eram mais unilaterais. O prefeito enfatizou a importância de um trabalho em equipe, onde as prioridades do governo e as necessidades da população possam ser atendidas de forma mais eficaz e democrática.

Participando da entrega estavam também os vereadores Carlinhos Canzi, Durval Junior, Luciano Lima e Carlone Assis, além de assessores e representantes dos demais vereadores. Também estavam presentes o Secretário de Fazenda, João Geraldo de Souza Braga, o Secretário do Desenvolvimento Rural, Ricardo Goulart, o Secretário de Serviços Urbanos, Tiago Alves Rua, o Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação, Cledson Matias de Oliveira, o Superintendente de Trânsito, Marcelo Fiório, o Superintendente de Comunicação, Peterson Bueno, e o Chefe de Gabinete, Fábio Alves.

Fonte: Comunicação PMJ