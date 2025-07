Não é SUV coisa nenhuma: Inmetro muda classificação do Volkswagen Tera

Por Robson Quirino/Garagem360

O Volkswagen Tera é um hatch, pelo menos de acordo com o Inmetro. Apesar de ser amplamente comercializado e percebido pelo público como um autêntico SUV, a verdade é que nem todas as suas configurações atendem aos rigorosos critérios técnicos estabelecidos pelo órgão regulador.

Essa mudança de percepção, embora não afete diretamente o desempenho ou as qualidades do veículo, levanta questões importantes sobre o que realmente define um SUV no mercado brasileiro e como a comunicação das montadoras se alinha com as especificações técnicas.

Quais os critérios do Inmetro para SUVs que excluíram o VW Tera?

Para que um veículo seja oficialmente classificado como Utilitário Esportivo (SUV) pelo Inmetro, ele precisa atender a uma série de requisitos específicos relacionados à sua geometria. Esses critérios são:

Altura Livre do Solo:

Entre os eixos: mínimo de 200 mm (com tolerância de -20 mm).

Nos eixos dianteiro e traseiro: mínimo de 180 mm (com tolerância de -20 mm).

Ângulo de Ataque: mínimo de 23 graus (com tolerância de -1 grau).

Ângulo de Saída: mínimo de 20 graus (com tolerância de -1 grau).

Ângulo de Transposição de Rampa: mínimo de 10 graus (com tolerância de -1 grau).

Além disso, o veículo deve ter carroceria fechada e ser destinado ao transporte de passageiros. O Inmetro também faz uma distinção entre SUVs compactos (com área menor que 8 m²) e grandes (maior que 8 m²).

O Caso do Tera e a Versão MPI

Recentemente, as discussões se intensificaram em torno da versão Tera MPI, que, segundo relatos e análises, não atingiria o vão livre mínimo exigido pelo Inmetro. Essa versão, que utiliza o conjunto de rodas de 15 polegadas do Polo Track, resultaria em uma altura livre do solo de aproximadamente 160 mm, ficando abaixo do mínimo de 180 mm sob os eixos.

Essa particularidade faz com que, sob a ótica do Inmetro, o Tera MPI deixe de ser um “SUV puro” em sua classificação oficial, diferentemente das versões TSI (Comfortline e Highline), que possuem suspensão mais elevada e cumprem os requisitos.

A decisão da Volkswagen de manter a suspensão mais baixa na versão MPI foi motivada pela busca por um preço inicial mais competitivo.

Essa situação não é exclusiva do Tera. Outros veículos popularmente conhecidos como SUVs, como o Volkswagen Nivus, o Honda HR-V, o Toyota Corolla Cross e até mesmo o Chevrolet Equinox e o Ford Territory, já figuraram em listas do Inmetro fora da classificação de “Utilitário Esportivo” em algumas de suas configurações ou tabelas específicas.

Até mesmo hatches compactos como Renault Kwid e Citroën C3 (em algumas versões) foram, em dado momento, listados como “SUVs” pelo órgão, gerando grande controvérsia.

Curiosidade: Volkswagen Tera lidera buscas entre SUVs, de acordo com Webmotors

Dentro da categoria SUV, o Tera já aparece como o quinto modelo mais procurado do Brasil. Isso indica que, mesmo sendo um nome novo, ele rapidamente despertou a curiosidade e o interesse dos consumidores. Em um mercado onde a pesquisa online costuma ser o primeiro passo antes da compra, essa visibilidade inicial pode ser determinante para o sucesso nas concessionárias.

Um rival à altura dos modelos consagrados

Mesmo em um segmento tão competitivo, o Tera já aparece à frente de nomes tradicionais como Toyota Corolla, Corolla Cross, Fiat Toro e Peugeot 2008. Ele fica atrás apenas de modelos já consolidados, como Hyundai Creta, Ford Ranger e Honda HR-V. O desempenho nas buscas mostra que a aposta da Volkswagen em ampliar sua participação entre os SUVs compactos está surtindo efeito.

No universo da própria montadora, o Tera já é o terceiro carro mais visitado na Webmotors, ficando atrás apenas do T-Cross e do Nivus. Esse resultado reforça a estratégia da marca em oferecer opções diversificadas dentro de um segmento que ganha cada vez mais força.

Em famílias que buscam um carro novo, moderno e seguro para o dia a dia com as crianças, esse tipo de visibilidade nas buscas pode ser um dos fatores que influenciam diretamente a decisão de compra. Afinal, um modelo com boa recepção no lançamento tende a gerar mais confiança nos consumidores.

