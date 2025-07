A capital nordestina que superou a crise com tecnologia, qualificação técnica e equilíbrio nas contas públicas

Por Valdemar Medeiros/Click Petrole e Gas

Com equilíbrio fiscal, qualificação técnica e foco em inovação, Teresina se destaca como capital nordestina modelo, atraindo startups, indústrias e grandes grupos nacionais com estabilidade e mão de obra capacitada.

No auge das crises econômicas que abalaram o país entre 2015 e 2021, muitas capitais nordestinas enfrentaram cortes, atraso em obras e perda de competitividade. Mas uma delas fez o oposto: organizou suas contas, investiu em gente e tecnologia — e deu certo. Teresina, capital do Piauí, desponta hoje como uma das cidades mais equilibradas economicamente do Brasil, e tem se tornado polo de atração para investimentos nacionais e estrangeiros.

Enquanto grandes centros urbanos viram suas dívidas explodirem, a capital piauiense optou por outro caminho: rigor fiscal, estímulo à inovação e uma aposta séria na formação técnica da população.

Contas públicas organizadas: o segredo silencioso do sucesso

Entre os elementos que ajudam a explicar o bom momento de Teresina, está um fator muitas vezes invisível aos olhos da população: a disciplina fiscal.

Teresina tem se destacado em rankings nacionais de transparência, responsabilidade orçamentária e gestão de recursos públicos. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) já listou a cidade como exemplo de equilíbrio fiscal, com superávits recorrentes mesmo em anos de retração econômica.

Isso significa que a cidade gasta menos do que arrecada — algo raro em administrações municipais — e consegue, assim, manter investimentos, honrar compromissos com fornecedores e pagar servidores em dia.

Esse cenário atrai empresas de médio e grande porte, que procuram ambientes economicamente estáveis para se instalar — algo essencial para planejamento de longo prazo.

Inovação e tecnologia: o novo combustível da capital do Piauí

Teresina entendeu que não é preciso ter grandes parques industriais para crescer. Em vez disso, passou a apostar em economia do conhecimento.

A cidade abriga hoje o CITinova – Centro de Inovação Tecnológica, uma estrutura que conecta pesquisadores, estudantes e empreendedores a programas de fomento à inovação. Além disso, a UFPI (Universidade Federal do Piauí) e o Instituto Federal do Piauí (IFPI) mantêm polos de pesquisa aplicada em áreas como:

Tecnologia da informação

Saúde digital

Logística e cidades inteligentes

Energias renováveis

Há também um ecossistema crescente de startups, incubadoras e empresas de base tecnológica, especialmente voltadas para govtechs (soluções para governos), educação remota e plataformas de atendimento digital.

Teresina virou, aos poucos, uma referência em soluções inovadoras aplicadas ao poder público. Isso atraiu parcerias com BNDES, Finep, Sebrae e BID — e, principalmente, trouxe visibilidade nacional como um centro de criatividade e eficiência fora do eixo Rio-SP.

Educação técnica: um trunfo estratégico para geração de emprego

Boa parte dos avanços em inovação só se tornam viáveis quando existe mão de obra qualificada para executá-los. Teresina apostou alto nisso.

A cidade conta com um dos melhores arranjos educacionais do Nordeste quando o assunto é formação técnica e profissionalizante. O Sistema S (Senai, Sesi, Senac) opera com força na capital, oferecendo cursos alinhados com as demandas da indústria, tecnologia e serviços especializados.

Ao mesmo tempo, escolas estaduais técnicas foram reestruturadas, e parcerias com empresas privadas passaram a viabilizar programas de estágio, primeiro emprego e qualificação sob demanda.

Esse modelo ajudou a formar milhares de jovens em áreas como:

Redes de computadores

Desenvolvimento mobile e web

Automação industrial

Logística e cadeia de suprimentos

Atendimento ao cliente e backoffice

E não foi por acaso que gigantes do setor de call center e tecnologia da informação passaram a instalar unidades na capital, empregando milhares de pessoas com salários compatíveis e oportunidades reais de carreira.

Infraestrutura e estabilidade: a equação que atrai grandes investidores

Além da qualificação da força de trabalho e da segurança fiscal, Teresina tem algo raro: infraestrutura urbana em expansão sem descontrole de dívida.

Com boa malha viária, aeroportos com voos diários para capitais estratégicas e investimentos constantes em saneamento e energia, a cidade se tornou um porto seguro para empresas que querem operar no Nordeste com menor custo logístico e humano.

Nos últimos anos, grupos nacionais e internacionais dos ramos de logística, energia, alimentação e farmacêutica abriram operações no entorno da capital, atraídos por:

Custos operacionais menores que em Fortaleza, Salvador ou Recife

Estabilidade política e orçamentária

Incentivos municipais e estaduais para novas instalações

Oferta de terrenos urbanizados em áreas industriais

Clima de negócios favorável e burocracia reduzida

Um modelo nordestino de cidade competitiva

Teresina está se tornando um exemplo nacional de cidade de médio porte que virou referência sem recorrer a megaprojetos ou incentivos milagrosos.

Ela investiu onde realmente importa:

Em gente capacitada

Em controle rigoroso das contas públicas

Em fomento à tecnologia e à inovação

Em políticas públicas de longo prazo

O resultado?

Melhores indicadores de geração de empregos formais

Baixos níveis de inadimplência pública

Crescimento econômico acima da média da região Nordeste nos últimos 5 anos

Teresina representa uma nova geração de capitais brasileiras que entendem o desenvolvimento como uma construção de base sólida. Não basta atrair investimentos: é preciso criar o ambiente certo, com transparência, preparo técnico e políticas públicas inteligentes.

Num Brasil ainda carente de bons exemplos em administração pública, Teresina mostra que é possível fazer diferente — e melhor.