Descubra o Cacay, o alimento brasileiro da Amazônia que o mundo ama. Com mais Retinol que a Rosa Mosqueta, entenda por que ele é o segredo das grandes marcas.

Por Carla Teles / Click Petrole e Gas

Nativo da Amazônia, este óleo rico em Retinol natural é um sucesso de exportação em marcas de luxo, mas permanece pouco explorado em seu próprio país.

No coração da Amazônia, uma noz dá origem a um óleo que está silenciosamente revolucionando o mercado global de cosméticos. Conhecido como Cacay, este alimento brasileiro é um verdadeiro “ouro da Amazônia”, exportado para o mundo todo e adotado por marcas influentes. Com uma potência científica validada e um impacto socioambiental positivo, ele se posiciona como um superingrediente. No entanto, enfrenta um paradoxo: enquanto brilha em mercados internacionais, permanece um segredo para a maioria dos brasileiros.

O que é o óleo de Cacay, o tesouro escondido da Amazônia?

O óleo de Cacay é extraído das nozes de uma árvore chamada Caryodendron orinocense, nativa da bacia amazônica. Esta árvore de crescimento rápido não produz apenas o óleo precioso. Suas nozes são também um “superalimento” nutritivo, com sabor semelhante ao amendoim, ricas em proteínas, fósforo, cálcio e ferro. Essa dupla funcionalidade, como alimento e ativo cosmético, sublinha seu imenso potencial.

Historicamente, povos indígenas como os Piaroa e os Yukpa já usavam o óleo para tratar feridas e irritações de pele. Hoje, esse conhecimento ancestral impulsiona sua fama global. Contudo, o Cacay vive um paradoxo notável. Embora seja uma estrela da exportação brasileira, ele é “pouco explorado e comercializado no Brasil”. A alta demanda externa e os preços em dólar ou euro criam um forte incentivo para que os produtores foquem no mercado internacional, onde o Cacay já foi validado por grandes marcas.

Por que o Cacay é superior a outros óleos famosos?

A eficácia do óleo de Cacay não é apenas uma história, é um fato científico. Sua composição bioquímica é sua maior força. Ele contém três vezes mais Retinol natural (Vitamina A) que o famoso óleo de Rosa Mosqueta. Além disso, possui 50% mais Vitamina E e duas vezes mais Ácido Linoleico que o óleo de Argan.

O Retinol é considerado o padrão-ouro para tratamentos anti-idade, mas suas versões sintéticas podem causar irritação. O Cacay oferece os mesmos benefícios de renovação celular e estímulo de colágeno, mas de forma suave, sem os efeitos adversos. Isso o torna ideal para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.

A superioridade do óleo de Cacay, extraído deste alimento brasileiro, é validada por estudos rigorosos e independentes. Uma pesquisa focada na pele, conduzida na Alemanha, demonstrou que, após apenas 28 dias de uso, 95% das participantes apresentaram uma redução visível nas rugas de até 45%. Em outra frente, um estudo brasileiro (Kosmoscience) focado em cuidados capilares comparou o Cacay ao óleo de Argan. Os resultados foram conclusivos: o óleo de Cacay proporcionou uma redução de 90% no frizz em ambientes de alta umidade e uma redução de 60% nas pontas duplas, superando o desempenho do Argan.

O impacto social e ambiental do alimento brasileiro na Amazônia

A produção de Cacay é um exemplo poderoso da bioeconomia amazônica em ação. A cadeia produtiva adota um modelo de “Resíduo Zero”, onde nada é desperdiçado. O óleo é extraído, a torta residual vira farinha rica em proteína, e as cascas são usadas como adubo ou biocombustível.

Ambientalmente, o cultivo desse alimento brasileiro desempenha um papel vital. Empresas pioneiras lideram projetos para reflorestar 5.000 hectares em áreas previamente degradadas com árvores de Cacay. A árvore, portanto, deixa de ser uma vítima do desmatamento para se tornar um agente de reflorestamento.

O impacto social é igualmente profundo. A colheita e o cultivo geram uma fonte de renda sustentável e lucrativa para centenas de famílias camponesas e indígenas. Em muitas regiões, o Cacay oferece uma alternativa econômica digna a atividades ilícitas, promovendo a estabilidade e o desenvolvimento social sob os princípios do Comércio Justo (Fair Trade).

Das florestas da Amazônia para as prateleiras globais

A ascensão do alimento brasileiro Cacay foi impulsionada por sua inclusão em produtos de marcas de grande apelo, vendidos em gigantes do varejo como Sephora e Ulta. Essa estratégia validou o ingrediente para milhões de consumidores.

Marcas como a Sol de Janeiro utilizam o Cacay em sua famosa linha Beija Flor™, comunicando-o explicitamente como uma “alternativa suave ao retinol”. Já a PATTERN Beauty, da atriz Tracee Ellis Ross, usa o óleo em produtos para cabelos, focando em suas propriedades de nutrição e hidratação. Marcas de luxo como Costa Brazil e Amakos vão além, posicionando o Cacay como o ingrediente herói de suas linhas, justificando seu preço premium com eficácia e uma história de sustentabilidade autêntica.

Desafios e o potencial do “Bio-Luxo” brasileiro

Apesar do sucesso, o caminho à frente tem desafios. O principal é superar o “Paradoxo Doméstico-Internacional”, desenvolvendo o mercado interno para que o Brasil capture mais valor da sua biodiversidade.

Outro risco grave é a biopirataria. O precedente do cupuaçu, que teve patentes registradas por uma empresa estrangeira, serve de alerta. É fundamental proteger a propriedade intelectual associada ao Cacay para garantir que os benefícios sejam compartilhados de forma justa.

O Cacay está na vanguarda de uma nova categoria de mercado: o “Bio-Luxo”. Este segmento é definido por produtos que unem altíssima performance biológica, comprovada pela ciência, com credenciais éticas e ambientais impecáveis. O Cacay não é apenas um ingrediente, mas um modelo que pode posicionar o Brasil como líder global neste mercado, provando que é possível gerar prosperidade com a floresta em pé.