Rota Verde Goiás completa 60 dias do Plano de 100 Dias com pontos críticos corrigidos na BR-060

Em dois meses de execução do Plano de 100 Dias, a Concessionária de Rodovias Rota Verde Goiás já mostra resultados expressivos nos trechos sob sua administração na BR-060. A atuação intensiva das frentes de trabalho trouxe avanços na melhoria do pavimento, revitalização da sinalização e do entorno da rodovia.

Balanço divulgado pelos setores de engenharia e conservação apontam a restauração de mais de 7 mil metros quadrados de pavimento, com aplicação de aproximadamente 1.798 toneladas de massa asfáltica.

A limpeza e conservação da faixa de domínio incluiu a roçada manual e mecânica em cerca de 500 mil metros quadrados. Essas ações contribuem para a visibilidade da via, evitam o avanço da vegetação para a pista e reduzem riscos de acidentes.

Além disso, a Rota Verde Goiás avançou em outras frentes de manutenção e infraestrutura. Já foram executadas:

7.194 m² de intervenções no pavimento* (26,6% do previsto);

Início da manutenção do sistema de drenagem e desobstrução de bueiros;

Instalação de novas cercas em trechos de faixa de domínio e substituição de defensas metálicas danificadas.

A sinalização horizontal e a implantação de novas placas ainda não foram iniciadas, mas estão previstas para os próximos 40 dias, dentro do cronograma de execução.

“Nosso compromisso é entregar uma nova condição ao usuário nesta rota que é considerada um eixo fundamental à produção agrícola, mas que também é o corredor para muitos moradores se deslocarem para o estudo, o trabalho ou para ver a família em um final de semana. A Rota Verde Goiás desenvolve um trabalho eficiente pensando em todos que dependem das rodovias que administra”, destaca Rafael Silveira, gerente de Contrato da Rota Verde Goiás.

O Plano de 100 Dias segue em curso com ações que visam não apenas corrigir pontos críticos da BR-060, mas também estabelecer as bases para um novo padrão de qualidade e segurança para os usuários.

Sobre a Rota Verde Goiás

A Rota Verde Goiás assume 426,2 quilômetros de malha rodoviária em um trajeto essencial ao escoamento do agronegócio, principalmente soja e milho, e da indústria. O trecho rodoviário também é o caminho do transporte de produtos de multinacionais e de grandes eventos.

Firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, o contrato prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e tem um modelo de gestão inovador que visa oferecer mais segurança, conforto e eficiência para os usuários. Os benefícios econômicos incluem ainda a geração estimada de 58.389 empregos diretos e indiretos.