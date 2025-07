Por Francisco Cabral

Terá início nesta terça-feira, dia 1º, o recesso parlamentar de julho da Câmara Municipal de Jataí. Atendendo à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município, as atividades parlamentares no Palácio das Abelhas, sede do legislativo municipal, ficarão suspensas durante 31 dias. O expediente normal será retomado em agosto.