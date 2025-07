Marcos Leonardo quebra web após brilhar na eliminação do Manchester City:

História de Lance/MSN

Em um jogaço emocionante, o Al-Hilal venceu o manchester City por 4 a 3 na prorrogação com brilho de brasileiros e eliminou o time de Guardiola nas oitavas de final do Mundial. O jogo foi realizado nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve dois gols de Marcos Leonardo. O brasileiro viralizou na web após marcar o gol da vitória mesmo depois de sentir lesão.

Marcos Leonardo brilha pelo Al-Hilal

Aos 6' do segundo tempo da prorrogação, Marcos Leonardo decidiu para o Al-Hilal. Após cabeceio de Milinkovic-Savic, Ederson espalmou a bola no pé do brasileiro, que só teve o trabalho de se consagrar.

