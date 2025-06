Companhia de energia em Goiás faz monitoramento 24 horas por dia no sistema elétrico do estado

Centro de Operações Integradas monitora rede elétrica 24 horas por dia

Companhia detalha como funciona o monitoramento contínuo do sistema elétrico, que garante mais agilidade na resposta a ocorrências

Goiânia, 24 de junho de 2025 - O Centro de Operações Integradas (COI), localizado no município de Goiânia, na sede da Equatorial Goiás, é onde toda a operação da distribuidora é monitorada em tempo real, 24 horas por dia. Por meio de um sistema tecnológico e moderno, as equipes atuam desde a logística das ocorrências em campo até a execução de manobras telecomandadas.

Por exemplo, com apenas um comando feito no computador, é possível religar a energia e transferir a carga para outro ponto, mesmo que este esteja a quilômetros do local afetado. Desta forma, um cliente que poderia ficar horas sem fornecimento de energia elétrica é restabelecido em poucos segundo

Manobras à distância

Por meio de manobras telecomandadas, a Equatorial Goiás consegue operar, à distância, equipamentos do sistema elétrico em todo o Estado. Esse recurso permite identificar rapidamente o trecho com defeito responsável pela interrupção no fornecimento e, de forma imediata, restabelecer a energia para os clientes que estão em áreas não afetadas. “Com a automação inteligente, que minimiza os riscos de falhas, garantimos maior continuidade e estabilidade na rede elétrica. Essa evolução se reflete diretamente no aumento da confiança dos clientes”, destaca o executivo de operação da Equatorial Goiás, Derivan Oliveira. A agilidade nesse tipo de operação contribui para reduzir o impacto das ocorrências e reforça a eficiência do atendimento prestado pela distribuidora.

O operador do sistema verifica em uma tela todas as redes e, através de um "sinal sonoro" ou através de um aviso no monitor, ele sabe onde está acontecendo o problema e quantos clientes são afetados por ele. Com isso, rapidamente ele inicia as manobras. Quando o sistema não aceita, é necessário enviar uma equipe para o ponto com defeito. O executivo do COI lembra que alguns clientes, mesmo após as manobras, podem ficar sem energia por algum outro problema, como, por exemplo, galhos de árvores que são arremessados contra a rede durante os temporais, o que demanda o trabalho manual em campo. Do Centro de Operações Integradas é possível solicitar o envio de uma equipe especializada para identificar e resolver o problema o mais breve possível.

O grande destaque deste trabalho dentro da Equatorial Goiásé a comunicação entre os times em todas as regiões. Contatos diretos por meio da internet, rádio e satélite para que eles façam o diagnóstico do defeito rapidamente. Esse acompanhamento também é importante para entender o possível impacto das adversidades do clima na rede elétrica. Dentro do COI existe um sistema que emite alertas de raios, chuvas e ventos, e por meio dele são enviadas equipes ao local que pode ser afetado.

Para o gerente do Centro de Operações da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima, o COI representa o coração do sistema elétrico da distribuidora. “Atuamos sete dias por semana, com equipes em regime de revezamento. O COI é estruturado em três frentes especializadas: ocorrências de alta tensão, média tensão e baixa tensão (Área Comercial). Todas elas trabalham de forma integrada para garantir o fornecimento de energia, eficiência das operações e cumprimento dos indicadores regulatórios”, destaca o gerente.

A operação funciona desta forma:

Alta tensão: Realiza em tempo real o monitoramento das linhas e subestações por meio de um sistema moderno que aumenta a confiabilidade do sistema.

Média tensão: Por meio de circuitos e tecnologia distribuem energia nos bairros e auxiliam na coordenação das equipes em campo para agilizar o atendimento.

Baixa tensão (Área comercial): Os serviços solicitados pelos clientes, como ligações, cortes, religações e trocas de medidor, são acompanhados em tempo real para garantir o cumprimento dos prazos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Sobre a Equatorial Goiás

A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de pessoas atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².