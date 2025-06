Rota Verde Goiás informa sobre interdição programada na BR-452 neste sábado

Atenção! Vai haver explosão na altura do km 23

A Rota Verde Goiás Concessionária informa que a BR-452 terá interdição temporária neste sábado, 28, em Rio Verde. A operação, que será conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) será necessária para garantir a segurança do motorista durante detonação de pedras na Pedreira Rio Verde - Fortaleza.

O horário da detonação está programado para ter início às 8h, na altura do km 23, com a liberação total da via prevista para as 10h. O local estará devidamente sinalizado para orientação do motorista. A PRF sugere que o condutor programe sua viagem a fim de evitar transtornos.