CerradinhoBio eleva lucro com aumento da produção de etanol

A Cerradinho Bioenergia, empresa do setor sucroenergético que produz etanol, açúcar e nutrição animal a partir de matéria-prima renovável, como a cana e o milho, divulga ao mercado seus resultados da Safra 2024/2025. Destaque para o aumento de 87,8% do EBITDA consolidado da Companhia, que atingiu R$ 1,134 bilhão, levando a alavancagem medida pela relação dívida líquida/EBITDA de 2,76x para 2,01x ao final da safra. O lucro líquido da empresa chegou a R$ 196,5 milhões, alta de 387,7% em relação à safra anterior.

O resultado foi impulsionado pelo crescimento de 19,3% na produção total de etanol, que atingiu 994 mil m³, com destaque para produção de anidro que foi 29% maior em relação à safra passada, e pela estreia na produção de açúcar VHP, com 141 mil toneladas. A diversificação da receita, a melhora gradual dos preços líquidos do etanol, e a redução de custos, principalmente, do milho, contribuíram para o avanço dos resultados operacionais e financeiros.

A moagem de milho chegou a 1.460 mil toneladas, crescimento de 60,8%, refletindo o início das operações em Maracaju e ganho de performance na unidade de Chapadão do Céu. Na operação de cana, a moagem foi de 4,815 milhões de toneladas, uma redução de 6,2% em relação ao ciclo anterior, impactada pela seca ao longo do ano passado.

Além do etanol, a produção de coprodutos também avançou, com destaque para o DDG (alta de 63,0%) e o óleo (crescimento de 79,9%), resultado tanto do aumento da moagem quanto de melhorias no rendimento industrial.

Para o CEO da CerradinhoBio, Renato Pretti, a companhia encerra a safra com ganhos consistentes em diferentes frentes. “Tivemos uma safra marcada por expansão e diversificação. A entrada do açúcar na operação cria uma fonte de receita e amplia nossa flexibilidade para gestão de mercado. A moagem recorde de milho e os ganhos de produtividade industrial também foram fundamentais para o desempenho positivo. Na frente financeira, reduzimos alavancagem, reforçamos a liquidez com a emissão de debêntures incentivadas com prazo de 10 anos e encerramos o ciclo com maior solidez.”

Sobre a CerradinhoBio

Empresa do Grupo Cerradinho, de capital aberto, cem por cento nacional, é produtora de etanol, açúcar, coprodutos do milho (DDGS e óleo de milho) e energia elétrica, utilizando como matéria-prima o milho e a cana-de-açúcar. Possui operações em Chapadão do Céu/GO e Maracaju/MS. Atualmente, tem capacidade de processar 1,5 milhão de toneladas de milho e 6,1 milhões de toneladas de cana.