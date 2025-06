Dificuldade para engravidar pode estar ligada à falta de qualidade do espermatozoide

Obesidade, abuso de substâncias como álcool e cigarro, falta de exercícios físicos, má alimentação, infecções sexualmente transmissíveis e até mesmo hábitos comuns, como deixar o notebook no colo podem estar por trás da atual falta de qualidade dos espermatozoides. E esse é um fator decisivo para que casais no Brasil e no mundo tenham dificuldades para ter um filho.

“São muitos os fatores que podem prejudicar os espermatozoides, e eles estão ligados a muitos dos nossos hábitos modernos. Quando a motilidade, que é a capacidade do espermatozoide se locomover pela propulsão da cauda está baixa, é muito mais difícil que o casal engravide”, explica Bruno Jacon, farmacêutico e gerente de Qualidade e Assuntos Regulatórios da Euroart Import, que trouxe para o Brasil o lubrificante de fertilidade Conceive Plus, que auxilia a engravidar.

A quantidade de espermatozoides liberados pela ejaculação do homem caiu 51% nos últimos 50 anos, é o que indica pesquisa realizada pela Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, e pela Escola de Medicina de Monte Sinai, nos Estados Unidos. Nos anos 1970 os homens tinham 101 milhões de células reprodutoras por mililitro de sêmen, em média. Atualmente, esse valor caiu para 49 milhões, é o que indicam os estudos.

Os dados trazidos por essa pesquisa também apontam uma queda na qualidade dos gametas masculinos. Na prática, isso significa que o percentual de células aptas a entrar no óvulo vem decaindo de forma expressiva nos últimos anos.

Segundo Jacon, utilizar um lubrificante de fertilidade pode fazer toda a diferença para o casal que pretende engravidar, já que esse tipo de produto é benéfico para o espermatozóide. “Essa solução pode ser a melhor alternativa para que o homem contorne eventuais problemas, já que além de não prejudicar, produtos como o lubrificante Conceive Plus facilitam a locomoção e a mobilidade do espermatozóide, favorecendo sua sobrevivência e tornando-o viável para a fecundação”, explica.

Os lubrificantes tradicionais podem interferir no muco cervical, dentro do organismo feminino, e além disso, alterar o pH do trato vaginal, afetando negativamente as chances de sobrevivência do espermatozoide, complementa o farmacêutico. “O lubrificante de fertilidade atua de forma completamente diferente dos tradicionais, já que equilibra o pH da vagina da mulher, mantendo as melhores condições dos espermatozoides no interior da vagina, o que vai facilitar a gravidez”.

Testes em laboratório apontam que o lubrificante íntimo Conceive Plus preserva a fertilidade dos espermatozoides no trato reprodutivo feminino e cria condições adequadas para a concepção, mantendo o pH em nível neutro e estável para que os espermatozoides sobrevivam por até 72 horas. “Esse produto já é vendido em mais de 70 países e foi autorizado no Brasil pela Anvisa no começo de 2024. Trata-se de um apoio indispensável para quem busca realizar o sonho de ter um filho”, afirma Carlos Alberto Dimarzio Filho, Gerente Geral da Euroart Import, importadora oficial do produto.