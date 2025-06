Supermercados e comércios de Caldas Novas e Rio Quente são alvo de operação contra furto de energia

Goiânia, junho de 2025 – A Equatorial Goiás realizou, com apoio das Polícias Civil e Científica, uma operação de combate ao furto de energia que identificou 14 fraudes em 55 inspeções nos municípios de Caldas Novas e Rio Quente. Os casos envolvem desde ligações diretas até adulteração de medidores em estabelecimentos comerciais de grande porte.

Um dos flagrantes ocorreu em um estabelecimento no Bairro Santa Efigênia, em Caldas Novas, onde a ligação da rede era feita sem medidor. A responsável foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia. Já nesta quarta-feira (25), uma rede de supermercados foi alvo da operação. Cinco lojas, sendo: quatro em Caldas Novas (duas no Centro e duas no Bairro Turista) e uma em Rio Quente. Todas apresentaram indícios de adulteração nos medidores.

Ações ampliam combate a perdas no sistema

As operações fazem parte do esforço permanente da distribuidora para reduzir perdas no sistema elétrico. Desde o início da concessão, foram realizadas 475 ações de fiscalização, com 289 prisões. Em 2025, já foram 117 operações e 77 prisões por fraudes. No ano anterior, foram 290 operações e 158 prisões. Os números refletem o trabalho coordenado com os órgãos de segurança pública.

Furto de energia traz riscos à rede e à população

Além de crime, o furto de energia representa sérios riscos à segurança. As ligações clandestinas causam sobrecargas, curtos-circuitos e podem provocar incêndios e choques elétricos. Também afetam a estabilidade da rede e prejudicam consumidores que utilizam o serviço de forma regular. Casos como esses demonstram que a prática ilegal atinge diversos segmentos, incluindo comércios, hotéis, prédios residenciais e centros de treinamento.

Como denunciar

A Equatorial Goiás reforça a importância da população no combate a furtos e fraudes. Denúncias podem ser feitas anonimamente pela Central de Atendimento, no número 0800 062 0196.