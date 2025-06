Comentário - impacto do conflito entre Irã, Israel e EUA no mercado brasileiro de combustíveis

Por Amance Boutin

"A escalada de tensões entre o Irã, Israel e os Estados Unidos continuou alimentando um aumento dos preços das cargas de diesel importado no Brasil. Não há nenhum risco de desabastecimento de produto no momento, devido ao grande volume de produto disponível nos terminais marítimos do país

As cargas negociadas no mercado internacional registraram uma alta significativa nas últimas duas semanas, fechando a arbitragem de importação à medida que o produto vendido pela Petrobras se tornou mais competitivo. As cargas de diesel russo a ser entregue daqui a 15 até 45 dias em até dois portos das regiões Norte e Nordeste registraram uma alta de R$0,50/l entre os dias 10 e 20 de junho, atingindo R$3,59/l. Em comparação, o preço do diesel vendido pela Petrobras neste local ficou em R$3,17/l.

Já no mercado a vista de produto nacionalizado, as cotações de diesel para retirada imediata no porto de Itaqui tiveram alta de R$0,15/l no mesmo período para R$3,42/l. A alta mais contida no mercado a vista nos portos reflete a situação de oferta ampla de produto nos terminais portuários do Nordeste.

A volatilidade provocada pelo aumento das tensões geopolíticas, e o fechamento da arbitragem de importação, diminuíram o interesse de compra nos dois mercados. Traders acompanham os desdobramentos da ameaça iraniana de fechar o estreito de Hormuz, após o envolvimento dos Estados Unidos no conflito."