Bahia Farm Show fecha 19ª edição em clima de otimismo nos negócios

Em linha com tendência de outras grandes feiras, a organização decide não divulgar valores consolidados de comercialização.

Próxima edição da feira agrícola está confirmada entre 8 e 13 de junho de 2026

Encerrada no último sábado (14 de junho), a 19ª edição da Bahia Farm Show manteve o clima de otimismo que marcou toda a semana do evento, com intensa movimentação nos estandes, lançamentos tecnológicos e grande presença de produtores de todas as regiões da Bahia e do Matopiba. Mesmo diante de prévias favoráveis de negócios divulgadas por expositores e instituições financeiras ao longo da semana, a organização da feira decidiu seguir a tendência adotada por outras grandes feiras do agronegócio, como a Expodireto Cotrijal, e não divulgar os números consolidados de comercialização. A decisão reforça o propósito institucional da feira: ser um espaço estratégico de encontro e conexão entre os principais elos do setor produtivo, promovendo inovação, conhecimento e desenvolvimento sustentável para o agro.

“É um momento de integração, um momento de diálogo. Eu fico orgulhoso de poder proporcionar a vocês essa experiência de estar hoje aqui, visitando a Bahia Farm Show”

A Bahia Farm Show recebeu um total de 162.370 visitantes, ultrapassando a marca registrada na edição anterior. No complexo da feira, o público conferiu o que há de mais moderno em tecnologia agrícola, representado por 434 expositores e mais de mil marcas. Dentre os milhares de visitantes, mais de 100 caravanas foram mobilizadas para a feira, com a participação de pequenos produtores, estudantes, idosos e pessoas com deficiência.

No balanço qualitativo da feira, destaque positivo para os segmentos de plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, pivôs de irrigação, além de veículos, drones e aviões voltados para pulverização e monitoramento de lavouras. Instituições financeiras também relataram bom volume de contratação e prospecção de crédito para investimentos no campo.

“A Bahia Farm Show proporcionou muitos encontros e debates, com a troca de conhecimento entre produtores, consultores e técnicos, além do lançamento de novos produtos que estarão nas lavouras, levando mais produtividade, qualidade e sustentabilidade. Diante do que vivemos na última semana, independente dos números, a feira foi um enorme sucesso na missão de levar conhecimento tecnológico para que os produtores continuem avançando em inovação e sustentabilidade”, destaca o presidente da Bahia Farm Show e da Aiba, Moisés Schmidt.