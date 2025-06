Furto de energia nas cidade de Rio Verde e Santa Helena

As fraudes foram identificadas em nove locais; uma pessoa foi conduzida à delegacia de Rio Verde

Goiânia, 19 de junho de 2025 - A Equatorial Goiás realizou, nos dias 17 e 18 de junho, uma operação de combate ao furto de energia no município de Santa Helena, a cerca de 30 km de Rio Verde, com apoio da Polícia Militar. Durante a ação, nove locais foram flagrados praticando o crime, sendo quatro comércios e cinco residências, nos bairros Lucilene e Setor Central.

As equipes identificaram diferentes formas de fraude. Em uma das residências, foi encontrado um dispositivo eletrônico controlado remotamente pelo próprio morador, que desviava energia com o uso de um controle, interferindo diretamente na medição do consumo.

Outro caso envolveu um desvio direto na rede elétrica, feito de forma embutida na parede interna da casa (foto), antes do ponto de medição. O responsável foi levado à delegacia de Rio Verde.

Entre os estabelecimentos comerciais flagrados estão um restaurante e um consultório odontológico, ambos com adulterações internas no equipamento de medição, comprometendo o registro correto da energia consumida.

A companhia informa que o valor do prejuízo ainda será calculado individualmente em cada caso.

Até o momento, em 2025, a Equatorial Goiás já realizou 117 operações e 77 prisões. Em todo o ano passado, a companhia executou 290 operações de fiscalização, resultando na prisão de 158 pessoas. Desde o início da concessão da Equatorial Goiás, foram realizadas 475 operações e 289 prisões. Esses números refletem o esforço coordenado entre a distribuidora e os órgãos de segurança pública.

A Equatorial Goiás reforça a importância da participação da população no combate a furtos e fraudes de energia. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio da Central de Atendimento, pelo número 0800 062 0196.